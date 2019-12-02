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Oto satışlarını filo kiralama sırtlıyor

Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk 9 aylık döneminde, Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10.9’u olan 24 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, yaklaşık 2.9 milyar TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü 28.5 milyar TL oldu.

  • KAAN ZENGİNLİ
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Operasyonel filo kiralama sektörü, otomobil satışlarındaki payını her gene gün artırıyor. Bu alanda yalnızca bu yılın 9 aylık döneminde 3 milyara yakın yatırım yapılırken, sektörün aktif büyüklüğü de 30 milyar TL’ye dayandı. Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar iş birliği ile hazırladığı ‘TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’nu açıkladı. 2019 yılının 3’üncü çeyrek sonuçlarını içeren rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü 9 ayda Türkiye’de satılan yeni araçların yüzde 10.9’u olan 24 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3, 2018 yılı sonuna göre ise yüzde 12.3 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı ise toplamda 284 bin adet oldu. 

FAİZ İNDİRİMİ ÖNEMLİ 

Faiz indiriminin sektöre olumlu yansıdığını söyleyen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici “2018 yılına kadar son 10 yılda Operasyonel Kiralama Sektörü çift haneli yüzde büyümeyle geldi. 2018 yılının Haziran ayında yaşadığımız devalüasyonla beraber faizler ciddi oranda yükseldi. Faiz oranı geçen sene ortalama yüzde 25 civarındaydı. Bu sene başında yüzde 20’lerle başladı. Geldiğimiz noktada aşağı yönlü seyir oranları kriz öncesine getirdi ve kiralama fiyatları buna paralel aşağıya geldi. Yani faizler düşüyor ve düştükçe sektöre olumlu yansımayı sürdürüyor” açıklamasını yaptı. Sektörle ilgili bilgi veren Ekici “Son 10 yılda kiralama işinin iki haneli büyüdüğünü söyledik. Ancak buna rağmen sektör büyüklüğü açısından gelişmiş Avrupa ülkelerinin 4-5 kat gerisindeyiz. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde şirketlerin araç parkının yarısı kiralık. Dolayısıyla gidilecek yolumuz var. Sektörümüz zor günlerini geride bıraktı. Gelecek sene operasyonel kiralama sektörünün yüzde 7-8 oranında büyümesini bekliyoruz” diye konuştu. 

Filoda Renault ve Fiat zirvede 

TOKKDER raporuna göre, ilk 9 ayda Renault yüzde 26.9’luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13.3 ile Fiat, yüzde 13 ile Volkswagen, yüzde 10.3 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 48.8’lik kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 28.9, üst orta sınıf araçlar ise yüzde 14.1 pay aldı. Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 93.4’ünü dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 56.8 olarak gerçekleşti. Raporda yer alan verilere göre, 2018 yılında yaklaşık 5 milyar 271 milyon TL vergi ödeyen operasyonel araç kiralama sektörü, 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 713 milyon TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü

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