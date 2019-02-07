Otomobil devleri 'çevre dostu araç' üretiminde gaza bastı

Son yıllarda artan çevre duyarlılığına otomotiv sektörü de kayıtsız kalmazken, dünyaca ünlü lüks araç üreticilerinin birçoğu "çevre dostu" araç üretimine yoğunlaştı.

Dizel motorlu araçlarda zararlı emisyon oranının, izin verilenin çok üzerinde çıkması karşısında sıkı önlemler alınmaya başlandı.

Son 30 yılın eğilimlerine bakıldığında Avrupa'daki dizel kullanımı yüzde 55'lerden 30'lara gerilerken, Türkiye'de ise yüzde 20'lerden 60'lara çıktı.

Birçok markanın dizel motorlarının yerine benzinli ve hibrit teknolojili motorlar geldi. Geçen yıl Türkiye'de 4 bine yakın hibrit, sadece 155 elektrikli otomobil satışı oldu. Toplam otomobil satışı ise yarım milyona yakın gerçekleşti.

Toyota'nın Sakarya'daki fabrikasında, geçen yıl araçların üçte ikisinden fazlası hibrit teknolojisiyle üretildi.

ÜRETİCİLER DİZEL MOTORU TERK EDİYOR

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Porsche, Toyota, Fiat, Chrysler, Dodge, RAM, Alfa Romeo, Lancia ve Maserati markalarının yeni modellerinde gelecek dönemde dizel motorlara yer verilmeyecek.

Bazı kentlerinde hava kirliliğini engellemek için belli yaşın üzerindeki dizel motorlu araçların kullanımı da yasaklanan Almanya'da otomobil üreticileri hibrit ve elektrikli araç üretimine ağırlık vermeye başladı.

Ürettiği spor arabalarla sektörde önemli yere sahip Porsche, verimliliği artırmak için içten yanmalı motor ile elektrik motorunu birleştirdiği hibrit modellerini satışa sundu.

TOYOTA TÜRKİYE'DE DIZEL MOTORLU ARAÇLARIN SATIŞINI DURDURDU

Porsche'nin elektrikli otomobillere bakış açısını en iyi gösteren çalışmayı Mission E konsept otomobili oluşturuyor. Söz konusu konsept otomobilde yalnızca elektrikli motor yer alırken, performans verilerinde düşüş yaşanmıyor.

Lüks otomobil üreticisi Bentley de bazı modellerinde hibrit motorlu versiyona geçti. Bentley'in, hibrit motorlu alternatiflerini oluştursa da yakın zamanda yalnızca elektrik motorlu araçlarla pazarda yer alması bekleniyor.

Japon otomotiv firması Toyota, geçen yıl Avrupa'da, bu sene ise Türkiye'de dizel motorlu araç satışını durdurdu, Volvo da çevre dostu modellerde üretimini artırmaya karar verdi.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ "HİBRİT OTOMOBİLLER"

Son yıllardaki atılımlarına bakıldığında otomobil sektörünün geleceğinin "hibrit" araçlarda olduğu görülüyor.

Hibrit otomotiv, özellikle trafiğin yoğun olduğu anlarda aracın benzin motorunun yerine elektrik motoruyla çalışmasını sağlayarak, yakıt tüketiminde önemli tasarruf sağladığı için sürücüler tarafından tercih ediliyor.

Hibrit otomobil teknolojisini teşvik eden ülkelerin birçoğunda önemli oranda vergi indirimlerine gidilirken, Türkiye'de de ileriki dönemde bunun uygulanacağı tahmin ediliyor.

Sürücüsüne düşük yakıt tüketimine rağmen yüksek performans başta olmak üzere birçok avantaj sağlayan hibrit arabaların, çevreye diğer araçlara göre daha az zarar veriyor olması da çoğu ülkede teşvik edilmesinin en önemli nedenlerinin başında geliyor.

KENDİ ELEKTİRİK ENERJİSİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

Hibrit otomobillerin şarj edilmeye gerek duymaması ve kendi elektrik enerjisini kendisinin üretmesi de dikkati çekiyor.

Frene basıldığında da kendini şarj eden hibrit sistem, trafikte ve kırmızı ışıkta aracın harekete geçmesi sırasında meydana gelen aşırı yakıt tüketimini engelliyor.

Motorda ses ve gürültünün minimum seviyeye inmesi ve düşük zararlı gaz salınımı da hibritin tercih edilmesinin bir diğer nedeni olarak biliniyor.

Türkiye'de tüketicilerin kullandığı hibrit otomobiller arasında BMW, Hyundai, Renault, Toyota gibi markalar bulunuyor.