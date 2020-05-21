Otomotiv yeni döneme hazırlanıyor

Star.com.tr 21 Mayıs 2020 Perşembe 05:50 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 05:54

Türkiye otomobil pazarı dünyayı saran pandeminin etkisinden sıyrılmaya hazırlanırken, otomobil dünyası yeni dönemin satışlarına hazırlanıyor. Araçları kapıya getiren ikinci el satıcılarından sonra sıfır lüks otomobil satışının sergilenmesi de internete taşındı. Yakın zamanda çok sayıda dijital açılım beklenen otomotiv sektörünün haziran ayında önemli bir canlanmaya imza atması bekleniyor.

"TÜRKİYE PAZARINDA POTANSİYEL VAR"

Son dijital basın toplantısında ise lüks otomobil segmentinde tecrübesi ile bilinen Ferhat Albayrak, yeni digital girişimini tanıttı. Albayrak internetten sergilediği otomobillerle pandemi sonrası lüks otomobil satışlarından pay almayı hedeflediğini açıkladı. ‘Türkiye’de geçtiğimiz yıl 1117 lüks otomobil satıldı ve biz pazar büyüklüğünün 10 bin olması tahminiyle bu işe girdik.” bilgisini veren Albayrak, “Pandemi dönemi bu işe girişimimize hızlandırdı. Bu girişimle mevcut pazardan yüzde 5 pay almayı hedefliyoruz” dedi.