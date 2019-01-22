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Pirelli’den sessiz lastik

Pirelli’nin geliştirdiği gürültü engelleme teknolojisi, yoldan gelecek olan gürültüyü yüzde 25 oranında azaltıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Otomobillerin dışarıya verdiği sesin büyük çoğunluğu lastiklerden gelir. İçi hava ile dolu olan lastikler, sürtünme ile birlikte bir uğultu sesi çıkarır. Bu çıkan uğultu eğer sürekli araç geçişi olan bir kara yolunda olursa, kara yolunun yakınında oturan insanların sağlığını ciddi şekilde etkiler. Aynı zamanda yabani hayvanların da doğal yaşam alanlarından kopmasına neden olan bu uğultu, aracı kullanırken bir süre sonra araç içerisinde bulunanların da yorulmasına neden olur.
 
Lastik üreticisi Pirelli ise PNCS teknolojisi adını verdiği bir teknoloji ile bu lastik uğultusunu en aza indiriyor. Üretici onaylı lastiklerde de bu teknolojiyi kullanan Pirelli, 2017 yılında bu teknolojiyi sadece 78 farklı lastik modelinde kullanırken, 2018 yılında bu sayı 150’ye yükseldi.
 
Teknoloji, lastiğin içine yerleştirilen spesifik bir ses emici malzemenin kullanımı sayesinde mümkün oluyor. Aksi takdirde aracın içine aktarılacak ve geri planda rahatsızlık veren bir gürültü yaratacak olan havadaki titreşimler, bu malzeme tarafından emiliyor. Bu “sünger”; malzemenin çalışma yüzeyini maksimuma çıkaran, titreşimin daha fazla yayılmasını azaltan ve dolayısıyla gürültüyü engelleyen hücrelerden oluşan bir köpükten üretiliyor.
 
Bu teknolojiyle donatılmış lastikler, yanaklarındaki PNCS sembolü ve onun yanında bir hoparlör ile üzerinden çizgi geçen ses dalgası simgelerini betimleyen özel işaretlerle tanınabiliyor. PNCS teknolojisi sunan otomobillerin sahiplerine, bu rahatlatıcı teknolojinin avantajlarından yararlanmaya devam etmeleri için daima doğru işaretli lastikleri satın almaları öneriliyor. Lastiklere iyi bakmak da elbette önemli, zira üreticinin önerdiği doğru lastik basınçlarını korumak da yol kaynaklı gürültüyü engellemeye yardımcı oluyor.

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