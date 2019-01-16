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Porsche tüm zamanların satış rekorunu kırdı

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, 2018 yılında 256 bin 255 adet otomobil satarak, tarihinin en çok satışını yaptı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Porsche dünya genelinde satışlarda, başarılı bir yılı daha geride bıraktı. Marka, 2018 yılında tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşarak dünya çapında 256 bin 255 adet otomobil teslim etti.
 
Bu rakam önceki yıla oranla yüzde 4’lük bir büyüme anlamına geliyor. Modeller özelinde bakıldığında Panamera, yüzde 38'lik bir artışla 38 bin 443 adetlik satışa erişerek en büyük büyüme payını elde eden model oldu. Porsche 911 de, yüzde 10 ile iki basamaklı bir artış kaydederek 35 bin 573 adet satışa ulaştı. 71 bin 458 adet satılan Cayenne ve 86 bin 31 adetlik satış ile Macan en başarılı modeller oldu.
 
Çin bir kez daha dünyanın en büyük bireysel pazarı
 
Çin pazarı, Porsche satışında, 2018'de de tepedeki yerini korudu. Bu pazarda, toplamda geçen yıla oranla yüzde 12’lik bir büyümeye denk gelen 80 bin 108 adet satış gerçekleştirildi. Çin'i, 57 bin 202 adet araçla yüzde 3 büyüme görülen ABD takip etti. Avrupa'ya yapılan satışlarda, bir önceki yılın rakamlarına oranla küçük bir düşüş görüldü.

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