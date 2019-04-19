Sakarya'nın otomotivde ihracat başarısını %14 artışla taçlandırdı

Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 71 bin 839 aracın yüzde 88,5'i ihraç edildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleriyle adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına mart ayında 500 milyon 274 bin dolar katkı sağladı.

İlk çeyrekte Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3,6 katkı sunan Sakarya'da en çok ihracat, 1 milyar 243 milyon 448 bin dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde üretilen 366 bin 260 aracın 323 bin 985'i ihraç edilirken, bu rakamda yüzde 19,6'lık oranla Sakarya'nın büyük payı oldu. Sakarya, ürettiği 71 bin 839 aracın yüzde 88,5'ine denk gelen 63 bin 572'sini ihraç etti.

Sakarya'nın otomotiv ihracatı martta bir önceki aya yüzde 14 arttı.

GÜNDE 798 ARAÇ BANTTAN İNDİ

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'da, mart ayında 24 bin 342 otomobil, 58 midibüs, 115 otobüs, 35 kamyonet, bin 961 traktör olmak üzere toplam 26 bin 511 araç üretildi. Buna göre söz konusu dönemde kentte, günde 798 araç banttan indirildi.

Şirket bazında ilk çeyrek rakamlarına bakıldığında, Toyota üretim ve ihracatta 66 bin 938'le liderliğini korurken, TürkTraktör 4 bin 482 ile ikinci, Otokar 419 araç üretimiyle üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini üreten Toyota, mart ayında üretimin yaklaşık yüzde 92'sine denk gelen 22 bin 408 aracı ihraç etti.

Toyota, bu yıl Sakarya'da üretime başladığı yeni nesil Corolla Hybrid modeliyle yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

OTOKAR'DAN YÜZDE 161'LİK İHRACAT ARTIŞI

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, bu yıl mart ayında otobüs, midibüs ve kamyonet olmak üzere toplam 208 araç üretti.

Geçen yıl mart döneminde 54 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 161 artışla 141 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise yılın üçüncü ayında ürettiği bin 961 traktörün bin 408'ini ihraç ederek ülke ekonomisine döviz kazandırdı.