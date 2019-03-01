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Seat’ın ilk elektrikli otomobili Cenevre'den yola çıkacak

Volkswagen grup markası Seat’ın Cenevre Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkartmasını beklediğimiz elektrikli otomobili hem ismiyle hem de ilk görüntüsü ile fuar öncesinde ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Volkswagen Grubu, sahip olduğu markaların da elektriklenmesini sağlamaya başladı. Bu çalışmalar kapsamında ilk elektrikli otomobilini gösteren ikinci Volkswagen Grubu markası İspanyol Seat oldu. İsmini Barselona’daki bir mahalleden alan yeni otomobil, Volkswagen ID hatchback modelinden hemen sonra piyasaya sürülecek. Volkswagen Grubu’nun geliştirdiği MEB platformunda yer alacak olan ikinci model olan EL-Born, Volkswagen modellerine göre biraz daha sportif sürüş tarzı sunacak diye tahmin ediliyor.

El-Born’un modüler şasisine monte edilen 62 kWh’lik bir batarya ile gücünü motoruna aktaran otomobil, yere 202 beygir güç aktarabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlayan otomobil, 100 kW’lık DC superşarj ünitesi ile pilin 47 dakika içerisinde %80 dolmasını sağlayacak. Ayrıca sıcak ve soğuk havalar için pillerin performansını koruyan sisteme sahip olacak otomobil, Seat’ın tüm modellerinden biraz farklı görüntüye sahip.
 
Seat’ın Tasarım Şefi Alejandro Mesonero-Ramonos’un duygusal tasarım dilini elektrikli araçlar ile birleştirdik dediği otomobil, Volkswagen ID hatchback modeli ile benzer profile sahip.
 
 
ÜRETİME NEREDEYSE HAZIR
 
El-Born resmi olarak bir konsept otomobil olsa da iç kaynaklardan alınan bilgiye göre üretime %95 oranında hazır. Aracın tasarımında da birçok aerodinamik detay bulunurken, aracın farlarının tasarımı dışında Seat modelleri ile benzer bir yapı göze çarpmıyor. İç mekanda 10.0 inçlik bilgi eğlence sistemine sahip olacak olan otomobil, aynı zamanda “son teknoloji ürünü” otonom sürüşe sahip olacak. El Born, Almanya’da Zwickau kentinde Volkswagen’in tesislerinde Volkswagen ID modeliyle birlikte inşa edilecek.
 
 

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