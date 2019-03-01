Seat’ın ilk elektrikli otomobili Cenevre'den yola çıkacak

Volkswagen Grubu, sahip olduğu markaların da elektriklenmesini sağlamaya başladı. Bu çalışmalar kapsamında ilk elektrikli otomobilini gösteren ikinci Volkswagen Grubu markası İspanyol Seat oldu. İsmini Barselona’daki bir mahalleden alan yeni otomobil, Volkswagen ID hatchback modelinden hemen sonra piyasaya sürülecek. Volkswagen Grubu’nun geliştirdiği MEB platformunda yer alacak olan ikinci model olan EL-Born, Volkswagen modellerine göre biraz daha sportif sürüş tarzı sunacak diye tahmin ediliyor.

El-Born’un modüler şasisine monte edilen 62 kWh’lik bir batarya ile gücünü motoruna aktaran otomobil, yere 202 beygir güç aktarabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlayan otomobil, 100 kW’lık DC superşarj ünitesi ile pilin 47 dakika içerisinde %80 dolmasını sağlayacak. Ayrıca sıcak ve soğuk havalar için pillerin performansını koruyan sisteme sahip olacak otomobil, Seat’ın tüm modellerinden biraz farklı görüntüye sahip.

Seat’ın Tasarım Şefi Alejandro Mesonero-Ramonos’un duygusal tasarım dilini elektrikli araçlar ile birleştirdik dediği otomobil, Volkswagen ID hatchback modeli ile benzer profile sahip.