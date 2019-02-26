Skoda Kamiq gün yüzüne çıktı

İnsanların hem yerden yüksek hem de otomobil kadar konforlu otomobillere sahip olma isteği de markaların SUV modellere yatırım yapmasına neden oluyor. Avrupa’daki MPV ve Station Wagoon modellerin yok sattığı dönemin ardından gelen bu SUV çılgınlığı, Çekyalı marka Skoda’nın da SUV pazarında yer almasını sağladı. Yaptığı satışlar ile Avrupa’da çoğu ülkede en çok satan SUV markası olan Skoda, yeni modeli ile tüm Avrupa’yı ele geçirmek istiyor.

Gizli fotoğrafları, Skoda tarafından yayınlanan detay fotoğrafları ile adından sürekli bahsettiren Skoda Kamiq, sonunda gün yüzüne çıktı ve Skoda’nın yeni modellerinin ilerlemesi hakkında da bizlere bilgi veriyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak olan model, yeni Nissan Juke’un rakibi olacak. Karoq ve Kodiaq modellerinin altına konumlandırılan Skoda Kamiq, Skoda’nın Vision X konseptine dayanıyor ve yeni tasarım şefi Oliver Stefani’nin elinden çıkıyor.

ÖNEMLİ OLAN AİLE BÜTÜNLÜĞÜ

Skoda’nın SUV ailesinin bütünlüğünü sağlamak için detaylarında Skoda Kodiaq ve Skoda Karoq’dan izler taşıyan Kamiq, daha dik ızgarası, LED farları ile ön yüzünde çok farklı görünüyor. Ülkemizde hayalet gösterge olarak adlandırılan LED ekranlı göstergelere sahip olan model, Scala modelinde olduğu gibi Skoda ismini bagaj kapağının üstüne yerleştirmiş.

DİZELE SON GAZ DEVAM

Sadece önden çekişli olarak sunulacak olan Skoda Kamiq, projenin yöneticisi Emil Nikolov’a göre ailelere yönelik tasarlanmasına rağmen, sportif bir sürüşe de imkan verecek. Standarttan 10 mm daha alçak olan dinamik süspansiyon seçeneğine sahip olacak olan Kamiq, isteğe bağlı olarak ayarlanabilir amortisör ve spor şasi kontörlü seçeneğine de sahip olacak. İlk olarak üç benzinli ve bir dizel motora sahip olması beklenen otomobilde ise 1.0 litrelik TSI motor 95 beygir ve 115 beygir seçenekleri ile sunulacak. 1.5 TSI ünitede 150 beygir güç sunacak olan otomobil, Volkswagen grubunun tek küçük dizel motoru olan 1.6 TDI seçeneğinde 115 beygir güç sunacak. Avrupa pazarında CNG sistemine de sahip olmasını beklediğimiz otomobilin, CNG’li versiyonu ülkemize gelmeyecek. 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzımana sahip olacak olan otomobil, MQB A0 platformunda inşa edilmiş.

B SEGMENTİNDE C SEGMENT GENİŞLİĞİ

Seat Arona ve Volkswagen T-Cross ile aynı olmasına rağmen daha büyük bir iç mekan sunan otomobil, Arona’dan 85 mm daha uzun aks mesafesine sahip. Nissan’ın şuan satışta olan Juke modelinden 106 mm daha uzun olan otomobilin, Skoda Octavia ile aynı boyutlarda bir iç mekana sahip olduğu iddia ediliyor. Seat Arona ile aynı bagaj hacmine sahip olan otomobilde 400 litrelik bir bagaj bizi karşılıyor.