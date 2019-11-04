Sportif aslan 508 Türkiye yollarında

Geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi gerçekleştirilen Peugeot 508, Türkiye’de satışa sunuldu. Tüm versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu modelin, başlangıç fiyatı ise lansmana özel olarak 210 bin TL olarak açıklandı. Benzinli motorlarda 180 ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunurken, dizel cephesinde ise 1.5 litrelik 130 beygir ve 300 Nm tork değeri sunan ünite görev yapıyor. 180 beygir gücündeki benzinli motorun torku 250 Nm olarak açıklanırken, 225 beygirlik versiyonun tork değeri ise 300 Nm olarak belirtildi. 508’in lansman kampanyası sonrası fiyatının 240 bin TL olacağı açıklandı.

AGRESİF TASARIM DİLİ

Yeni Peugeot 508, Coupe tarzında aerodinamik çizgilere sahip. Araç 1.40 metrelik bir boyutla daha alçak bir siluet sergiliyor. Aracın ön bölümünde, agresif tasarım detayları var. Dikey konumlu LED gündüz farları özgün bir kimlik kazandırırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri modele ayrı bir dinamizm katıyor. Yeni Peugeot 508’in yatay konumlu motor kaputu mümkün olduğunca alçak tutulurken, gövde detayları kalite algısını artırıyor ve araca daha premium bir görünüm katıyor. Önceki nesilden 8 cm daha kısa olan Yeni Peugeot 508, kompakt boyutların getirisi olarak daha yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Çerçevesiz kapılar da sportif bir görünümü beraberinde getiriyor.