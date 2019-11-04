Sportif aslan 508 Türkiye yollarında
Peugeot’nun D segmentindeki iddialı modeli 508, Türkiye’de satışa sunuldu. Lansmana özel 210 bin TL etiketi bulunan yeni 508’de, 1.6 litrelik 180 ve 225 beygir güç üreten benzinli motor ve 1.5 litrelik 130 beygir güce sahip dizel motor seçenekleri bulunuyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi gerçekleştirilen Peugeot 508, Türkiye’de satışa sunuldu. Tüm versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu modelin, başlangıç fiyatı ise lansmana özel olarak 210 bin TL olarak açıklandı. Benzinli motorlarda 180 ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunurken, dizel cephesinde ise 1.5 litrelik 130 beygir ve 300 Nm tork değeri sunan ünite görev yapıyor. 180 beygir gücündeki benzinli motorun torku 250 Nm olarak açıklanırken, 225 beygirlik versiyonun tork değeri ise 300 Nm olarak belirtildi. 508’in lansman kampanyası sonrası fiyatının 240 bin TL olacağı açıklandı.
AGRESİF TASARIM DİLİ
Yeni Peugeot 508, Coupe tarzında aerodinamik çizgilere sahip. Araç 1.40 metrelik bir boyutla daha alçak bir siluet sergiliyor. Aracın ön bölümünde, agresif tasarım detayları var. Dikey konumlu LED gündüz farları özgün bir kimlik kazandırırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri modele ayrı bir dinamizm katıyor. Yeni Peugeot 508’in yatay konumlu motor kaputu mümkün olduğunca alçak tutulurken, gövde detayları kalite algısını artırıyor ve araca daha premium bir görünüm katıyor. Önceki nesilden 8 cm daha kısa olan Yeni Peugeot 508, kompakt boyutların getirisi olarak daha yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Çerçevesiz kapılar da sportif bir görünümü beraberinde getiriyor.
Hedef 800-1000 adet satış
Yeni 508 ile d-segmentte liderlik hedeflemediklerini vurgulayan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, yılın geri kalanında 800-1000 adet arası 508 satacaklarını belirtti.Faiz indiriminin pazarda olumlu etki yarattığından bahseden Anaç, “2019’da pazarın 475 bin bandında kapanacağını öngörüyoruz. Tedarik sorunu olmazsa bu seviye daha da yukarı çıkabilir” dedi.
SUV’da pazarı lider kapatacağız
Yeni Peugeot 508’i 210 bin liradan başlayan fiyatlarla pazara sunduklarını hatırlatan Anaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye pazarında grup olarak üçüncü büyük otomobil distribütörüyüz. Yüzde 11 pazar payına sahibiz. Geçen yıla oranla yaklaşık 1.8 puan pazar payımızı artırdık. Şu anda 106 bayimiz var. Bu sayı 145’ti. Burada ciddi bir konsalidasyon gerçekleştirdik ve bu konsolidasyonda devam ediyor. 2019 yılı içinde Türkiye’de 6 yeni model lansmanı yaptık. Yıl sonu itibarıyla büyük ihtimalle SUV alanında birinci marka olacağız. Hafif ticari araç pazarında pazar payımız yüzde 7 pazar payımızı yüzde 3.7 arttırmış bulunmaktayız. Hafif ticari araç pazarında 3. sıradayız.”
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