Sürüşü seven patronların tercihi olacak

Lüks otomobiller çoğu zaman geç tasarım değişikliğine giderler. Markalar oturmuş çizgileri bozmak istemezler. Ama BMW, X7 modelini tanıttığı günden bu yana 7 Serisi’nin tasarımında da değişiklik yapmak için çalışmalar yapıyor. 7 Serisi’nin SUV versiyonu olan X7, resmi olarak satışa çıkmamış olsa da üretildiği dakikadan test aşamasına kadar tüm detayları ile geçtiğimiz yıl ortaya çıktı.

İnce farları ve devasa böbrek ızgaraları ile dikkat çeken X7, bu tasarımını BMW’nin amiral gemisi olan 7 Serisi’ne de aktardı. Geçtiğimiz günlerde sadece özel bir gösterimde olan 7 Serisi’nin fotoğrafları ise basına sızdırılmış ve büyük ızgaraları sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.