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Sürüşü seven patronların tercihi olacak

BMW’nin amiral gemisi olan 7 Serisi, devasa böbrek ızgaraları, X7 modelinden örnek alınan detayları ile ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Lüks otomobiller çoğu zaman geç tasarım değişikliğine giderler. Markalar oturmuş çizgileri bozmak istemezler. Ama BMW, X7 modelini tanıttığı günden bu yana 7 Serisi’nin tasarımında da değişiklik yapmak için çalışmalar yapıyor. 7 Serisi’nin SUV versiyonu olan X7, resmi olarak satışa çıkmamış olsa da üretildiği dakikadan test aşamasına kadar tüm detayları ile geçtiğimiz yıl ortaya çıktı.
 
İnce farları ve devasa böbrek ızgaraları ile dikkat çeken X7, bu tasarımını BMW’nin amiral gemisi olan 7 Serisi’ne de aktardı. Geçtiğimiz günlerde sadece özel bir gösterimde olan 7 Serisi’nin fotoğrafları ise basına sızdırılmış ve büyük ızgaraları sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.
 
 
Şimdi ise BMW aracı resmi olarak ortaya çıkardı. Selefinde var olduğu gibi standart ve uzun dingil mesafesi seçenekleri ile satışa sunulacak olan 7 Serisi, 22 mm uzadı. Bu uzama ile sadece makyaj değil, tüm noktalarda değişiklik olduğunu bizlere gösteren modelin en belirgin dış değişikliği ile böbrek ızgaralarında görüldü. BMW’nin imzası haline gelen bu ızgaralar devasa bir hale gelmiş. X7 modelinden alınan ızgaralar, eski nesline göre yüzde 40 daha büyük hale gelmiş.
 
Aracın daha rafine olması için çalışmalar yapan BMW, araçta daha kalın yan camlar kullanırken ön camı 5,1 mm daha kalın hale gelmiş. Ses yalıtım malzemeleri daha da artan modelde, lastiklerin içine de ses yalıtım malzemesi eklenmiş.
 
Arka tarafta OLED stop lambalarına sahip olan model, farlarında LED teknolojisini kullanmaya devam ediyor. Arka tarafta belirgin şekilde monte edilen egzoz çıkışları ise araca sportiflik katmayı başarmış.
 
Park asistanı hayatı kolaylaştırıyor
 
İç kısmındaki malzemelerde iyileştirme yapan BMW, bağlantı seçenekleri gibi iyileştirmeler ile güncellenmiş bir park asistanı sistemi sunuyor. Aracın geçtiği bölgeleri sürekli tarayan sistem, 50 metreye kadar tüm park yerlerini hafızasında tutabiliyor.
 
Motor seçeneklerinde büyük değişikliği olmayan modelin, hibrit seçenekleri güncellemiş olarak karşımıza çıkıyor. 12 kWh bataryaya sahip olan hibrit modellerde 2.1 litrelik şehir içi tüketim vaat ediliyor. Havalı süspansiyonları standart olarak sunacak olan BMW 7 Serisi, opsiyonel olarak dönüşe yardım eden arka lastikleri alabilecek.

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