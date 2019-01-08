Ticari araç kiralamanın önü resmen açıldı

Ticari araçların kiralanabilmesini mümkün kılan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31 Aralık 2018’de Resmi Gazete ’de yayımlandı. Düzenleme kapsamında, sözleşmeli taşıt kullanma hakkı verilen türde yetki belgesi sahiplerinin, doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla ticari araç temin etmeleri mümkün kılındı.

Bu gelişme ile ilgili uzun süredir çalışmalar yaptıklarını ve bu düzenleme ile en çok KOBİ’lerin büyük fayda sağlayacağını söyleyen Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı İnan Ekici, “2009 yılından beri kiralanması büyük ölçüde yasak olan ticari araçların kiralanmasının önü bu düzenleme ile büyük ölçüde açılmış oldu. Artık uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç temin etmesine izin verilen işletmeler yüksek finansman maliyetlerinden ve bazı risklerden etkilenmeksizin araç edinebilecekler.” dedi.

Kullanılan eski ticari araçların da trafikten kalkacağını ve bakımları düzenli yapılan ticari araçların yollarda olacağını söyleyen Ekici, “Bu gelişme üreticinin üzerindeki yüksek mali gücü de azaltmış olacak.” dedi.