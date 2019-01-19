Toyota, Dakar Rallisi’ni kazanarak tarihi bir zafere daha imza attı

Geçtiğimiz yıl ikinci ve üçüncü sırayı elde eden Hilux, 2019 Dakar Rallisi’nde bu deneyimi tarihi bir zafer dönüştürdü. İki hafta süren yaklaşık 5 bin kilometrelik zorlu rallide Hilux, dayanıklılık ve sağlamlık konusundaki ününü bir kez daha ön plana çıkardı.

Bu zafer, Toyota tarihinin ilk Dakar galibiyeti oldu. Aynı zamanda Hilux, Dakar’ın Güney Amerika döneminde birinciliği alan ilk benzinli araç oldu.

Toyota Gazoo Racing adına yarışan Nasser Al Attiyah ve Mathieu Baumel, 10 etap ile gerçekleştirilen zorlu rallide baştan sona üstünlüğünü sürdürdü. Nasser Al Attiyah ve Mathieu Baumel ikilisi 10 etabın 3’ünü kazanarak istikrarlı bir sürüş ortaya koydular.

Hilux’tan en yakın rakibe 46 dakikalık fark…

Toyota Hilux, toplamda 334 katılımcının olduğu ve otomobil kategorisinde 100 rakibin yer aldığı 2019 Dakar Rallisi’nde, kum tepeleri, çöller ve dağ yolları gibi tüm zorlukların üstesinden gelerek en yakın rakibine 46 dakika 42 saniye fark atmayı başardı.

2019 Dakar Rallisi’nin ilk etabından son etabına kadar liderliğini devam ettiren Hilux, böylece 41. kez düzenlenen yarışta en dikkat çeken araç olmayı başardı. 2012’den bu yana rallide üst düzey başarılar elde eden ve birçok kez podyumda yer alan Hilux, 2019’da podyumun en üst basamağına çıkan araç oldu.

Başkan Toyoda’dan özel kutlama

Toyota’nın motorsporları tutkunu olan ve markanın “daha da iyi otomobiller” üretme felsefesini her zaman vurgulayan Başkan Akio Toyoda, 2019 Dakar Rallisi’nin kendilerine büyük katkılar sağladığı ifade ederek, “2017 yılında Nasser Al Attiyah ile birlikte Hilux sürüşü gerçekleştirmiştik. O zaman bana daha önce kazanılmış ikincilik kupasını hediye etmiş ve bir sonraki yarışta birincilik için söz vermişti. Bu sözünü yerine getirmesi beni çok heyecanlandırdı. Takımımız Dakar Rallisi’nin doğasının getirdiği zorlu mücadeleye boyun eğmedi ve en iyi şekilde mücadele etti. Toyota olarak, daha da iyi otomobiller üretme misyonumuz doğrultusunda dünyanın çok farklı yollarında ve zeminlerinde sürüşler yapmaya devam edeceğiz” dedi.