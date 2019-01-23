Toyota ve Panasonic, elektrikli otomobil pillerini ortak üretecek

Giderek artan elektrikli otomobil üretimi, dünyada bir sıkıntının ortaya çıkmasına neden oldu. Geçtiğimiz yıllarda Tesla dışında kendi kumandaları için bile pil üretecek zamanı ve kapasitesi kalmadığını açıklayan Panasonic, dünyanın en büyük otomobil pili üreticisiydi. Bu nedenle üretimde gecikmeler yaşayan markalar ise sorunları büyük pil üreticileri ile ortak tesis kurarak çözüyorlar.

Japon hibrit otomobil üreticisi olan Toyota, elektrikli dünyaya geçerken sağlam temeller üzerinde durmak istiyor olacak ki, en büyük üretici ile ortaklık anlaşması yaptı. 2020 yılında devreye girecek olan bu sözleşme, Panasonic’in Japonya ve Çin’de bulunan tesislerini büyütmesini ve daha rahat üretim yapabilmesini sağlayacak.

Sermaye yatırımlarını açıklamayan firmalar, sadece ortaklıkta kimin söz sahibi olduğunu söylediler. Yüzde 51’i Toyota’ya sahip olan bu anlaşma, Toyota’nın hali hazırda pil tedarikçisi olan Panasonic’in ayrılmaz bir tedarikçi olacağının da sözleşmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Toyota yöneticilerinin yaptığı açıklamaya göre bu anlaşma, Toyota veya Lexus’un hibrit modellerinin pilleri için değil, tüm dünyada elektrikli bir hayatın daha hızlı yayılabilmesi için yapılmış bir girişim.