Toyota yeniliği böyle özetledi: Corolla'ya çağ atlattık

Dünyada dizel otomobiller yerini hibrit ve elektirikli olanlarına bırakırken tüm modellerinde hibrit seçenek sunan Toyota, Türk kullanıcıların en çok tercih ettiği otomobillerden olan Corolla'yı hibrit versiyonu ile birllikte yeniledi.

Ülkemizde Toyota’nın Sakarya fabrikasında üretilerek 95 farklı dünya ülkesine gönderilecek olan Toyota Corolla, ülkemizde üretilen ilk hibrit sedan model olma özelliğine de sahip. 1.8 litrelik atmosferik motor ve elektrikli motora sahip olan Corolla Hibrit, şehir içinde yer alan düşük tüketimi ile ön plana çıkıyor.

Toplamda 122 beygir güç üreten Corolla Hibrit, fabrika verilerine göre 3.8 litrelik ortalama tüketim değerine sahip. Bizler de bugün yapılan test sürüşü etkinliğinde toplamda 52 km yolda bu otomobili test etme fırsatı bulduk.

ÇOK DAHA KALİTELİ

Toyota Corolla, ülkemizde ve dünyada en çok sevilen modeller arasında yer alıyor. Dünyanın en çok satan otomobili ünvanının sahibi olan Corolla, her zaman dayanıklı ve çok uzun ömürlü bir otomobil olarak bilinirdi. Geçtiğimiz nesillerinde bu dayanıklılık için daha sert dokulu döşemelere sahip olan Corolla, bu neslinde elinizin değdiği noktaların neredeyse tamamında yumuşak plastiğe yer vermiş. En üst donanım seçeneğinde dikişli olan orta konsol araç içerisinde kalite algısını çok üst seviyeye taşımış. Kullanılan multimedya sisteminin hızlı yapısı ve daha içgüdüsel olması ile eski nesline göre seviye atlamış. Ses yalıtımı ve detaylarda çok daha ileriye giden Toyota Corolla, yapılan araştırmalara göre de Premium segmente en yakın otomobillerden biri haline gelmiş. Bizim test sürüşümüzde de gerçekten kaliteli bir otomobil olduğunu hissettiren Corolla, tüm detaylarında kalitenin hakim olduğu bir otomobil olmuş. Testini gerçekleştirdiğimiz en üst donanım olan Hybrid Passion modeli, Corolla’nın ilk defa sahip olduğu sunroof seçeneğine de sahipti. Normalde çok fazla kullanıcının talep ettiği bu özelliğin Corolla için bir ilk olması büyük bir gecikmenin olduğunu da ortaya çıkartıyor. Aktif şerit takibi ve gündüz-gece yaya çarpışması önleme sistemine sahip olan otomobil, yeni güvenlik donanımları ile de neredeyse otonom bir sürüş vaat ediyor. Her Japon otomobilinde olduğu gibi biraz fazla lastik sesini içine alan araç, en düşük donanımda 15 inçlik jantlar ile sunuluyor.

ŞEHİR İÇİNDE EN DÜŞÜK TÜKETİME SAHİP

Test ettiğimiz araç 1.8 litre benzinli motora sahip olan hibrit seçenekti. Atkinson döngüsüne göre çalışan bu sistem, birleşik olarak 121 beygir güç ve 142 Nm torku tekerleklere aktarıyor. Benzinli motor ile elektrikli motor arasında geçiş anını sadece devir göstergesine bakarak fark ettiğiniz otomobil, 180 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Şehir içi 3.3-3.6 lt/100 km yakıt tüketimine sahip olan otomobil 27 km olan neredeyse eğimsiz olan güzergahta 2.7 litre civarında tüketime sahip oldu. Dönüşte kullandığımız bol yokuşlu ve şehirler arası hızlara çıktığımız güzergahta ise araç 4.3 litrelik ortalama tüketime sahip oldu. Motorunun verimini bu sayede kanıtlayan otomobil, hibrit otomobil kullanmaya alışında çok düşük tüketimlere sahip oluyor. Bu sayede çevreye duyarlı olan otomobil, benzinliğe de daha az uğramanızı sağlıyor. Ülkemizde vergi indirimi ile satılan otomobilin fiyatları ise aynı segmentte benzer donanımdaki bir dizel otomobile göre oldukça uygun.