Tüm dünyanın merakla beklediği Cenevre Otomobil Fuarı 12 gün sonra kapılarını açacak

Otomobil dünyasının meraklarının artmasına ya da giderilmesine neden olan fuarların başında gelen Cenevre Otomobil Fuarı çok kısa süre sonra kapılarını açacak. 5 Mart gününde basın mensuplarına kapılarını açacak olan fuar, birçok yeniliğe sahip olacak. Bu yeniliklerden biri de Renault’tan gelecek.

Renault fuarda merak edilen ve modernleşen Twingo modelini de tanıtacak. DACİA’DAN YENİ SINIRLI SERİ 2018 yılında rekorlara imza atan Dacia, Duster, Logan ve Stepway ailesine ( Sandero, Logan MCV, Lodgy, Dokker) yönelik yeni bir donanım ile karşımıza çıkacak. Bazı ülkelerde Techroad adını alacak olan bu donanım Ultimate Limited Edition olarak satılacak. Özel renk seçeneklerine sahip olacak olan bu serinin tüm detayları da fuarda ortaya çıkacak. Ülkemizde üretilen ve tüm dünyaya ihraç edilen Renault Clio modeli, yeni nesli ile karşımıza çıkacak. İç ve dış detayları yayınlanan otomobilin motor seçenekleri, fiyatları, donanımlarının tam listesi gibi özelliklere Cenevre Fuarı sonrasında erişebileceğiz. Renault tarafından geliştirilen ilk hibrit motora sahip olacak olan Clio, ülkemizde üretilen hibrit araçlardan biri olarak karşımıza çıkacak.