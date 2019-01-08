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Türkiye’deki araç sayısı 23 milyona yaklaştı

Kasım 2018’den elde edilen verilere bakıldığında Türkiye’deki araç sayısının 22 milyon 850 bin 238’e yükseldiği görülürken, en çok motorlu kara taşıtının 4 milyon 171 bin 654 adet ile İstanbul’da olduğu saptandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verileri incelendiğinde Türkiye’deki araç sayısının 22 milyon 850 bin 238’e yükseldiği görüldü.
 
En çok motorlu kara taşıtının 4 milyon 171 bin 654 ile İstanbul’da olduğu saptanırken, ikinci sırayı 1 milyon 971 bin 135 araç ile başkent Ankara izledi. Listenin üçüncü sırasında ise 1 milyon 394 bin 40 taşıt ile İzmir yer alırken, Antalya’da 1 milyon 58 bin 357 motorlu kara taşıtı olduğu belirlendi.
 
Buna karşın Türkiye’deki en az aracın 9 bin 207 ile Tunceli’de olduğu kaydedildi.

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