Türkiye’deki araç sayısı 23 milyona yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verileri incelendiğinde Türkiye’deki araç sayısının 22 milyon 850 bin 238’e yükseldiği görüldü.

En çok motorlu kara taşıtının 4 milyon 171 bin 654 ile İstanbul’da olduğu saptanırken, ikinci sırayı 1 milyon 971 bin 135 araç ile başkent Ankara izledi. Listenin üçüncü sırasında ise 1 milyon 394 bin 40 taşıt ile İzmir yer alırken, Antalya’da 1 milyon 58 bin 357 motorlu kara taşıtı olduğu belirlendi.

Buna karşın Türkiye’deki en az aracın 9 bin 207 ile Tunceli’de olduğu kaydedildi.