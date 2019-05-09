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Türkiye'ye 225 milyon dolarlık yatırım

Fiat Egea model ailesini 2024 yılına taşıyacak yeni bir yatırım için Yönetim Kurulu kararı alındı. Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği ve ürün geliştirme sürecinde önemli sorumluluklar üstlendiği Egea model ailesi için 225 milyon dolar tutarında facelift yatırımı gerçekleştirilecek.

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Türkiye’nin dördüncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesi için yeni bir yatırım kararı aldı.  225 milyon dolar tutarındaki facelift yatırımıyla, 3 yılda 500 bini aşan üretim adediyle Fiat’ın küresel modeli haline gelen Egea ailesi üretimine 2024 yılına kadar devam kararı alındı. Yeni yatırım kapsamındaki yeniliklerin 2020 yılının son çeyreğinden itibaren devreye alınması planlanıyor.
 
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu yaptığı açıklamada, “Fiat Chrysler Automobiles’ın önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak Egea ile önemli sorumluluklar üstlendik. Ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezberbozan bir model olan Fiat Egea, son 3 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili oldu; 2016 yılında AutoBest “Avrupa’da Yılın Otomobili” seçilen Egea, EMEA Bölgesi’nde de pazar başarısını sürdürüyor. Model ailesi, yarattığı ihracat hacmi ile ülke ekonomimize de katma değer sağlamayı sürdürecek” dedi.
 
Hedef 1.5 milyonluk üretim!
 
Yeni yatırımla birlikte 2015 – 2024 yılları arasında toplam Egea üretiminin 1 milyon 450 bin adede ulaşması hedefleniyor. Cengiz Eroldu, “Geçtiğimiz yıl Tofaş’ın kuruluşunun 50. yıldönümüydü. Biz en az bir 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojimizde rekabetçiliğimizi sürdürecek yeniliklere yatırım yapmaya ve yaptığımız yatırımlarla, Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. 
 

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