AA 24 Eylül 2021 Cuma 14:10 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 14:45

Daimler'den yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in, geçen yıl Fransa'nın Stellantis ve Total Energies şirketleri tarafından kurulan ACC'den yüzde 33 pay alarak Avrupa Batarya İttifakı'nda eşit hissedar olacağı belirtildi.

Mercedes Benz'in gelecek yıl ACC'ye 500 milyon avro seviyesinde yatırım yapacağı bildirilen açıklamada, Alman şirketin toplam yatırımının 1 milyar avronun altında olacağı kaydedildi.

Daimler ve Mercedes Benz Üst Yöneticisi (CEO) Ola Kallenius, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ACC'ye yatırımın, şirketin karbon nötr hedefine ulaşmasında stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, yeni ortaklığın bataryada arz güvenliği sağlayacağını vurguladı.

Piyasa koşullarının izin vermesi halinde elektrikli araçlara 2030'da tam geçiş yapmayı planlayan Daimler, söz konusu bataryaların çoğunluğunu dünyadaki en büyük üreticiler arasında yer alan Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve SK Innovation'dan temin ediyor.

Öte yandan, Avrupa'da batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması öngörülüyor.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor.