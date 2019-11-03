YENİ GOLF’TE 1.6 MOTOR SEÇENEĞİ YOK

Geçtiğimiz hafta en çok konuşulan yeni Golf’ün çıkışı sonrası Türkiye pazarı için merakla beklenen sorunun cevabını aldık. Yeni Golf’te 1.6 dizel seçeneği olamayacak. Volkswagen Türkiye ile yaptığımız görüşmede yeni Golf’ün Türkiye’ye geliş tarihinin teyidini ve 1.6 dizel motor ile ilgili kararı sorduk. Yeni Golf’ün Türkiye’ye gelişi için 2020’nin ikinci yarısını tarih veren Volkswagen, Türkiye’ye gelecek motor seçenekleri için çalışma yapıldığını ama yeni Golf’ün üretiminde 1.6 dizel olmadığını belirtti. Daha üretim hattından Türkiye’nin en çok satılan 1.6 dizel seçeneği yeni Golf’te yerini almayacak olması eski kasaya olan ilgiyi arttıracakmış gibi bir hava estiriyor ama sonucu 2020 sonunda ancak öğrenebileceğiz.

PSA VE FCA’DAN MANTIK EVLİLİĞİ

Kısa bir süre önce Alman marka Opel’i bünyesine katan Fransız otomobil devi PSA, İtalyan-Amerikan ortaklığını olan FCA ile yüzde 50-50 birleşme kararı aldı. Dev birleşme ile dünyanın en büyük 4. otomobil üreticisi hayata geçmiş oldu.

Teknoloji geliştirme maliyetinin artması, otomobil pazarının daralması karşısında markaların yaşayabilmek için evlilik kararı aldığını belirtiliyor. Diğer taraftan bu birlikteliğin Türkiye’ye olumlu etkileyeceği yönünde açıklamalar yapılıyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, geçtiğimiz hafta 24 TV’de katıldığı bir canlı yayında “Her iki markanın bu evliliğe ihtiyacı var. Bu evlilik Türkiye için hayırlı olur. Bu evliliğin Bursa’ya çok farklı faydaları olabilir. Onlara yeni bir ev açabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Birleşme kararı arkasından Fransız basınına açıklama yapan PSA yetkilileri anlaşma gereği Fransa’da çalışanların bir kaybı olmayacağını duyurdu. İtalya hükümetinden Ticaret Bakanı anlaşmaya olumlu yaklaştıklarını açıklarken, İtalya’nın istihdam ve yatırım dengesine otomotivin katkısının gerilememesi şartını öne sürdü.

İşte PSA’nın konuya ilişkin açıklamasından öne çıkanlar;

Yıllık satış adetleri bakımından en büyük 4. küresel otomotiv grubu hayata geçecek (8,7 milyon araç)

FCA’nın Kuzey Amerika ve Latin Amerika’daki gücü ve PSA’nın Avrupa’daki gücünden oluşan sinerji ile ortak şirketin yüksek marjlara ulaşması bekleniyor

Yeni grupta otomobil, SUV, kamyon ve hafif ticari araç markalarının en güçlülerinin birleştirerek daha güçlü bir yapı oluşturması planlanıyor

Yeni grup elektrikli güç ve aktarma organları, otonom sürüş ve dijital bağlantı gibi teknolojiler konusunda şirketlerin becerilerini bir araya getirerek bu adımları daha az maliyetle yürütecek

Hollanda’da kurulacak ortak şirkete FCA’dan John Elkann Başkanlık edecek, PSA’dan Carlos Tavares ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Yüzde 50-50 kurulacak şirketin yönetim kurulunda 11 kişi bulunacak 6’sı PSA’dan 5’i FCA’dan olacak.