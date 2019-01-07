Yeni Lamborghini Huracan Evo ortaya çıktı

Otomobil severler üzerinde merak uyandırmayı seven bir marka olan Lamborghini, bu arzusunu yeni Huracan ile tekrar başlatmıştı. Gizli fotoğraflar ve kamuflajlar, araç hakkında her otomobil severin meraklanmasını sağlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Lamborghini Huracan’ın bir parçasını yayımladı. Bugün ortaya çıkan görüntüler ise Huracan’ın tasarımını gösteriyordu ki, Lamborghini aracın gerçek görüntülerini sundu.

Ferrari 488 modelinin rakibi olan bu yeni otomobil, aslında eskisinden çok farklı görünmüyor. Daha aerodinamik ön tamponu ile farklı görünen otomobil, arka tarafta ise farklı bir tasarıma sahip. Yan girişlerinde de değişiklik sunan otomobilin hava girişlerinde revizyon yapılmış olduğu görülüyor.

En büyük yenilik şaside

Arka tasarımında geçen yıl rekor kıran Huracan Performante modelinden alıntılar yapılan araçta, çift egzoz çıkışı tamponun altında değil, tam ortasında yer alıyor. Aracın kalbinde ise 5.2 litrelik V10 motor yer alıyor. 30 beygir güçlenen bu motor, artık 633 beygir güç ve 600 Nm tork üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanması da 0.3 saniye iyileşen otomobil 2.9 saniyede 100 km/s hıza çıkıyor. 324 km/s son sürate sahip olan otomobilde en büyük yenilik şaside yer alıyor.

Küçük bir hareketle mükemmel dönüş kabiliyeti

Lamborghini mühendisleri tarafından daha dinamik hale getirilmek istenen otomobil, şasi değişikliği yerine şasi kontrol sistemine sahip oldu. Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata adı verilen sistem, otomobilin dinamiğine dair her noktayı kontrol edecek. Aynı zamanda sürücünün hareketlerini de öğrenerek cevap verecek olan bu sistem, dört çekişli sistemle birlikte aracın çok iyi yol tutmasını sağlayacak. Dinamik direksiyon sistemine sahip olan otomobilin direksiyonu inanılmaz keskinliğe kavuşmuş ve bu sayede en küçük direksiyon hareketi ile mükemmel bir dönüş kabiliyeti kazandırılmış.

İlkbaharda satışa çıkacak

Huracan EVO’nun iç kısmında 8.4 inçlik yeni dokunmatik ekran kullanıldı. Apple CarPlay’in gelişmiş sesli komut sistemine sahip olan bu otomobil, klima kontrolünü dahi sesli komut ile yapabiliyor. Yeni bir telemetri sistemine de sahip olan otomobilin, yeni jant ve renk seçenekleri ile kişiselleştirme seçeneklerinde de artışa gidildi. İlkbaharda satışa çıkacak olan Huracan EVO, ülkemizde de mutlaka satışta olacaktır.