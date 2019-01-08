Yeni Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport tanıtıldı

718 GT4 Clubsport gücünü, 425 HP üreten 3.8 litrelik, yatık, altı silindirli motorundan alıyor. Yeni motor önceki modele göre 40 beygir daha güçlü. Porsche'nin altı vitesli, mekanik arka aks diferansiyel kilitli, çift kavramalı şanzımanı yardımıyla, güç, arka tekerleklere aktarılıyor. Hafif olan yay grubu ön süspansiyonu, ağabeyi olan 911 GT3 Cup modelinden alındı. Etkileyici yarış freni sistemi, 380 milimetre çaplı çelik fren disklerinden oluşuyor. Kaynaklanmış güvenlik kafesi, yarış koltuğu ve altı uçlu yarış kemeri ile fabrikadan teslim edilen 718 Cayman GT4 Clubsport sadece 1.320 kilogram.

Hafta sonu kullanımı için baz versiyon: Trackday

Temel “Trackday” versiyonu, özel pist ve spor etkinliklerine çok büyük bir efor ve harcama olmadan katılmak isteyen amatör sürücüler için tasarlandı. Otomobil, sabit bir darbe emici mekanizmaya sahip. ABS, ESC ve çekiş kontrol destek sistemleri, limitlerde kontrollü bir tutuş sağlıyor ve gerektiğinde kapatılabiliyor. Fabrika çıkışı gelen diğer ekipmanlarsa, klima sistemi, tavandaki kurtarma kapağı, yangın tüpü ve 80 litrelik FT3 güvenlik yakıtı hücresi. Yol homologasyonu olmayan otomobil, bütün Porsche Merkezleri'nde servise girebiliyor.

“Competition” modeli ise yarışa dönük pek çok gelişmiş özelliğe sahip. Darbe emiciler üç aşamalı ayarlanabiliyor. 115 litre kapasiteli güvenli yakıt tankı, uzun mesafeli yarışlar için ideal. Fren denge sistemi sayesinde, ön ve arka akslar arasındaki fren denge ayarı sonsuz ayarlanabiliyor. Entegre hava krikosu sistemi sayesinde, pit stoplar çok kısa sürüyor. 911 GT3 R'den adapte edilmiş, çabuk ayrılabilen yarış direksiyonu, sürücülerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik ayar imkanları sağlıyor. Otomatik yangın söndürme sistemi ise, yarış pisti için fazladan bir güvenlik özelliği daha sunuyor.

Her iki versiyon şubat ayından itibaren tüm dünyadaki takım ve sürücülere teslim edilecek.