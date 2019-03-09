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Yeni Volkswagen Golf, kamuflajsız yakalandı

Alman üretici Volkswagen’in en sevilen otomobili olan Golf’ün sekizinci nesili kamuflajsız şekilde kameralara yakalandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Alman üretici Volkswagen'in satış rekorları kıran modeli Golf'ün yeni versiyonu kameralara yakalandı. Kamuflajlı versiyonlarla herkesin dikkatini çeken Golf, sonunda tamamen örtüsünü kaldırmış halde ortaya çıktı.

GOLF'DE ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞ

Volkswagen’in araçlarında çok fazla değişiklik yapmıyor. Golf’te aynı şekilde bu değişikliğe çok fazla maruz kalmamış. Üstündeki kamuflajı kaldırmasının ardından birçok tahminle benzer tasarıma sahip olan Golf hakkında Cenevre Otomobil Fuarı’nda konuşan Volkswagen Satış Müdürü Jürgen Stackmann, aracın eski nesil Golf’lerin mirasını koruduğu fakat teknolojinin faydalarından da yararlandığını söyledi. Stackmann aynı zamanda aracın elektrikli versiyonunun olmayacağını ve ID ailesinin artık elektrikli otomobiller olacağını söyledi. GTE modelinin üretimine devam edeceklerini de söyleyen Stackmann, GTI ve R seçeneklerinde çok büyük bir güç artışı olmayacağının da sinyalini verdi.

 

 

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