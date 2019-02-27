Yenilenen Lamborghini Huracan sonunda üstünü açtı

Spor otomobillerde de cabrio seçenekleri son zamanlarda çok tercih edilir oldu. Markaların süper hızlı otomobillerinin tavanlarını açılır hale getirme süreci ise biraz zorlayıcı oluyor. Normal modellere daha geç tanıtılan üstü açık versiyonlar, kimine göre basit bir mühendisliğin bile ne kadar zor olduğunu bizlere gösteriyor. Lamborghini’de yenilenen modeli Huracan’ın adını Huracan EVO olarak değiştirmişti. Bu değişimden sonra herkesin üstü açık versiyonunu beklediği otomobil, sonunda ortaya çıktı.

SADECE 120 KG DAHA AĞIR

Huracan Evo ile aynı motor seçeneğine sahip olan otomobil, 5.2 litrelik v10 atmosferik motor ile 634 beygir güç üretiyor. Normal versiyonuna göre 0-100 km/s hızlanmasını 0.2 sn daha yavaş gerçekleştiren otomobil, 3.1 sn’de 100 km/s hıza çıkabiliyor. Bu motor sayesinde 323 km/s son hıza ulaşabilen otomobil, üzerinde bulunan mekanizma ile 120 kg daha ağır. Eklenen ağırlığın büyük bölümünü 17 sn’de açılan tavanın elektro hidrolik mekanizması oluşturuyor. Otomatik açılan tavan koltukların hemen arkasına gizlenirken, motorla tavan arasındaki cam elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor.