Biyografi, şiir ve müzik okulu öğrencilerini arıyor

Ücretsiz olarak açılacak bu okullar lise öğrencilerinin yeni eğitim yuvaları olacak. Gençler, ilgi alanlarına göre seçecekleri bölümlerde 8 hafta boyunca ders görecek. Bu okullar gençlere; yeni şeyler üretmeyi, becerilerini geliştirmeye ve ortaya çıkan ürünün kıymetini bilmeyi öğretecek.

Okullar 16 ilçede; Kartal, Zeytinburnu, Pendik, Sultanbeyli, Ataşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Adalar, Büyükçekmece, Sarıyer, Tuzla, Bağcılar, Kağıthane, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verecek. Eğitimin ücretsiz olduğu okullarda dersler, 20 Ekim’de başlayacak. Eğitime katılmak isteyen öğrenciler, 10 Ekim’e kadar istanbul.tugva.org adresinden ön kayıt yaptırabilecekler. Ön kayıt yaptıran öğrenciler arasında, 12 Ekim’de gerçekleştirilecek mülakat sonucunda, kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar belirlenmiş olacak. Okullar farklı içeriklerle sayıları artırılarak devam edecek.

3 DALDA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Biyografi Okulu: Önder şahsiyetlerin bilgi ve birikimlerinden yararlanmak isteyen ve biyografi yazmaya ilgi duyan gençlere hitap eden bu bölüm, katılımcılarının kişisel becerilerini ortaya çıkarmayı, özgüven ve farklı bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Okulun eğitim programında; biyografi tarihi, çeşitleri, detayları ve yazımı başlıklı dersler dışında, yazar söyleşileri ve mekân ziyaretleri de yer alacak.

Müzik Okulu: Müzik Okulu “Ses” ve “Enstrüman” olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. 12 kişilik sınıflardan oluşacak ses bölümünün içeriğinde; şan, solfej ve koro dersleri yer alıyor. Enstrüman bölümünde ise gitar, bağlama, keman, ritim, yan flüt, isteğe bağlı olarak yöresel sazlar, kemençe, kabak kemane, zurna, ney ve kaval sınıflarının yanı sıra konservatuara hazırlık sınıfı da bulunuyor. Bölüm, 10 kişilik sınıflardan oluşacak. Öğrencilere seçmek istedikleri enstrüman eğitimleri süresince ücretsiz olarak temin edilecek.

Şiir Okulu: Şiir Okulu’nda öğrenciler şiir okuma ve yazma noktasında kendilerini geliştirme imkânı sunulacak. Öğrencilere ayrıca, edebiyat alanında önde gelen şahsiyetleri tanıma ve günümüz şairleri ile tanışma imkânı sunulacak. Eğitim; belgeseller, konferanslar, makaleler ve kitaplar ile desteklenecek.