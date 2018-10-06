Çocuklar için hayal edin

Üniversite öğrencileri ve yeni mezunların başvurabileceği yarışmaya TRT Çocuk ekranlarında okul öncesi çocuklar (3-6 yaş) için hayata geçecek bir animasyon serisi ya da sinema filminde yer alabilecek insan, hayvan veya benzeri tasarımlar ile katılabilinecek.

TRT Çocuk Karakter Tasarım Yarışması’nı genç tasarımcıların önünü açabilmek ve özgün tasarımlara destek olmak amacıyla düzenlediklerini belirten TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bekir Yıldızcı, “TRT Çocuk kanalı, her daim yerli yayıncılığa özen göstermiştir. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren kendi dil, kültür ve yaşamlarını yansıtan yerli yapımlar sunarak bireysel ve kültürel gelişimlerine destek olmayı arzuluyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz TRT Çocuk Karakter Tasarım Yarışması ile hem yerli yapımları teşvik ediyoruz hem de genç tasarımcıların hayal güçleriyle yaratılan kahramanların hayata geçmesine katkıda bulunmak istiyoruz,” dedi.

BAŞVURULAR 15 KASIM’A KADAR SÜRECEK

Yarışmanın başvuruları 15 Kasım 2018 tarihinde sona erecek. Kazananlara ödülleri, 28-29 Kasım’da gerçekleşecek Türkiye’nin ilk ve tek çocuk medya konferansı olan “TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı”nda takdim edilecek. Tüm görsel ve grafik sanatlar, çizgi film, animasyon ve iletişim alanında eğitim gören üniversite öğrencileri ile son üç yıl içerisinde bu alanlardan mezun olmuş kişilere açık olan yarışmada jüri üyelerinin beğenisini kazanarak derece alan yarışmacılara birincilik ödülü 10.000 TL, grafik tablet, ikincilik ödülü 5.000 TL, grafik tablet. Üçüncülük ödülüne ise 3.000 TL, grafik tablet verilecek. Ayrıca Seyirci Özel Ödülü’ne layık görülen yarışmacı 2000 TL kazanacak.

Alanında ve sektöründe uzman değerli isimlerin yer aldığı jüri kurulu yarışma süresi boyunca gelen çalışmaları değerlendirecek. Başvuru şartları ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye http://www.trtcocuk.net.tr/kurumsal/haber/trt-cocuk-karakter-tasarim-yarismasi-na-basvurular-basladi adresinden ulaşabilen katılımcılar, tasarım çalışmalarını ise karakteryarisma@trt.net.tr adresine gönderecek.