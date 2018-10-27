Gazeteci cinayetleri

Dünya vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı’yı konuşuyor. 2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’na giden Kaşıkçı bir daha oradan çıkamadı. Washington Post yazarı ve muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konsoloslukta Suudi cinayet timi tarafından öldürüldü. Her ne kadar Suudi Arabistan inkar etmeye çalışsa da Türkiye istihbaratı ve yargısı olayı çözüme kavuşturdu. Kaşıkçı’nın öldürülmesi bize işlenen diğer gazeteci cinayetlerini hatırlattı. Dünyanın her yerinde işlenen gazeteci cinayetlerinin ana sebebine bakıldığında ortak nokta olarak muhalif kimlikleri ve gazetecinin ulaştığı, açığa çıkardığı gerçekler olarak görülüyor. Gizli servisler, terör örgütleri ya da gücü elinde bulunduran isimlerin tetikçiler tutarak gerçekleştirdiği suikastların çoğu ne yazık ki aydınlanmıyor.

2016 yılında BM’nin verilerine göre, geçen 10 yılda dünyada 930 gazeteci öldürüldü ve bu vakaların sadece yüzde onu aydınlatılabildi. Ülkemizde yaşanan Hasan Fehmi, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Necip Hablemitoğlu cinayetlerinin yanı sıra dünyaya baktığımızda dikkat çeken ölümler de var. Panama belgelerine bağlı olarak Malta hükümetindeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkarmış ve erken seçimlere gidilmesine yol açan Daphne Caruana Galizia, 2017 yılında Malta’da bombalı saldırıya kurban giderken Rusya’nın Çeçenistan’daki insan hakları ihlallerine ilişkin haberleriyle uluslararası ün kazanan Rus gazeteci Anna Politkovskaya da 2006 yılında ölü bulundu. Ülkemizde FETÖ’nün organize ettiği bir çok gazeteci cinayeti var. Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı, FETÖ’nün üstünü örtmeye çalıştığı Hrant Dink cinayeti en bilinen iki örnek. 2017 yılında işlenen Haydar Meriç cinayeti de yine FETÖ’nün işlediği gazeteci cinayetlerinden. FETÖ ile ilgili bir takım iddialar ortaya atan ve bunları kitaplaştıracağını dile getiren Meriç dinlemeye ve takibe alındı. Ankara ve İstanbul’da FETÖ için çalışan istihbaratçılar Meriç’in peşine düştü. 31 Mayıs 2011 gecesi kaybolan emekli öğretmen ve gazeteci Haydar Meriç’in cesedi 18 Haziran 2011’de bulundu. Peki neden gazeteciler bu tür suikastlerin hedefi oluyor, emri kimler veriyor? Kaşıkçı cinayetinden yola çıkarak bu konuda merak ettiklerimizi Star Gazetesi Ankara Temsilci Mustafa Kartoğlu, gazeteci-yazarlar Nedim Şener ve Ferhat Ünlü ile konuştuk.