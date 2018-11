REVOX Laboratories hayata değer katıyor

Kozmetik piyasasının önde gelen bitkisel saç bakım ürünleri üreticilerinden REVOX Laboratories yeni ürünlerin lansmanı için gün sayıyor. Bugün itibarı ile 6 bini aşkın noktada satışa sunulan REVOX bitkisel saç bakım ürünlerine her yıl olduğu gibi bu senede tüketiciler yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her yıl en az 2-3 yeni ürünün piyasaya arzını hedeflediklerini belirten REVOX Laboratories CEO’su Anıl Koçer, “Saç bakım ürünlerinin dahil olduğu pazarda her yıl yaklaşık yüzde 15-20 civarında büyüme gözlemlenmektedir. Bu durum, artan tüketici talepleri ve yeni ürün lansmanlarından kaynaklanmakta ve kullandıkları ürün her ne olursa olsun tüketiciler raflarda daima yeni ürünleri görebilmeyi arzu etmektedir. Her saçın bakım ve ürün ihtiyacı değişkenlik gösterdiğini için mümkün olduğunca farklı saç tipleri ve beklentilere özgü ürünlerin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi, talepleri de beraberinde getirmekte ve bu durum bizler gibi piyasaya farklı ve kaliteli ürünleri sürmeyi görev edinmiş üretici firmaların sorumluluğunu bir kat daha arttırmaktadır” dedi.

HEDEF 10 BİN SATIŞ NOKTASI

2019’da hedeflerinin iç pazarda en az 10 bin satış noktasına ulaşmak olduğunu belirten Koçer, “Kullanıcılarımızdan tarafımıza iletilen en önemli yakınmalardan birisi de ürünlerin raflarda çok çabuk tükenmesi. Özellikle birkaç günü kapsayan aktivitelerin henüz ikinci gününde rafta ürün bulamadıklarından şikayet ediyorlar. Hizmet nokta sayımızı arttırarak bu sıkıntının önüne geçmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.