Ünzile 45’inde Sandviç Ana

Sağlık Bakanlığı’nca geçen hafta yapılan bilgilendirmede, Türkiye’de 45 yaş üstü anneliklerde rekor kırıldığı açıklandı. Peki ama bu ne anlama geliyor? Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin detayları alıp doktorlara, sosyolog ve psikologlara, nüfus uzmanlarına sorarak konuyu yorumladığımızda kocaman bir toplumsal sorunla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Devlet her ne kadar uygun yaşta çocuğu teşvik etse de kadınlar ve aileler, ilerleyen yaşlara kadar uzanan akademik ve çalışma hayatı nedeniyle planlı bir şekilde 35-45 yaş aralığında çocuk yapıyor. Kariyer ve annelik arasındaki döngüde sıkışan kadınlar, 40’lı yaşlarda ancak bir çocuk sahibi olabiliyor. Peki bu döngü: kadın, çocuk, toplum ve devlet için nasıl bir sonuç doğuruyor?

TOPLUMU, ANNE VE BEBEĞİ BEKLEYEN TEHLİKE

Türkiye’de hem kadınların doğum sayısı hem de annelik yaşı için tehlike çanları çalıyor. Bir toplumun kendini yenileyebilmesi için kadın başına 2.1 çocuk gerekiyor. Türkiye tam bu sınırda ama sinyaller eğilimin 1’e doğru olduğu yönünde. Yani, Türk toplumu kendini yenileyemeyip yaşlanıp yok olma tehdidiyle, anne ve bebeklerse riskli doğumlar gerçeğiyle karşı karşıya!

EĞİTİM VE İSTİHDAM EVLİLİK VE GEBELİĞİ ÖTELİYOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre en ideal dönem olan 20-24 yaş aralığındaki doğum oranlarında belirgin bir şekilde düşüş var. Peki ama kadınlar artık neden daha çok 40’lı yaşlarda anne oluyor? Bakanlık şu çarpıcı tespiti yapıyor: “24 yaş altında gebelik kararının azalması: kadın istihdamında, evlenme yaşında ve eğitim düzeyinde artışların yol açtığı ve buna bağlı olarak evliliğin ve gebeliğin ötelendiği sosyokültürel bir sonuç olabilir. 2017 TUİK verilerine göre kadın istihdam oranıyla birlikte eğitim oranında, evlenme yaşında artmayla birlikte 25-29 yaş aralığında doğum sayısında ve oranlarında da belirgin değişiklik saptandı. Ülkemizde yükseköğrenimin tamamlandığı ve evlilik kararının en sık verildiği yaşlar bu aralıktadır”

İLERİ YAŞ BEBEKTE ANOMALİ ANNEDE DEPRESYON NEDENİ

Psikiyatri uzmanı, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Çağatay Karşıdağ ise 40 yaş üzeri gebeliğin ruhsal ve sağlık etkilerine dikkat çekiyor: “Her dönemde ortaya çıkabilecek bebekle ilgili sorunlar yaşın ilerlemesiyle artabilmekte. İleri yaşta, planlanmamış gebelikleri büyük çoğunluğu gebeliğin sonlandırılmasıyla sonuçlanabilmekte. Annede anksiyete bozukluğu, depresyon gibi ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırabilmekte. Özellikle menopoz dönemine yaklaştığı, artık üretken olamayacağını düşünen kadın, risklerini bilmesine rağmen ileri yaş gebeliği göze alabilmekte. Bu riskler annenin bedensel zorlanmasının yanı sıra bebekte anomaliye neden olabilir.”

Kadınlar artık uzayan eğitim ve kocanın maaşının geçime yetmemesi nedeniyle çoğu zaman 40’ında annelik fırsatı buluyor. Sonrasında ikinci bebek şansı kalmadığı gibi bebeğine ve yaşlı anne babasına da bakmak zorunda. Yani iki arada bir derede kalan bir ‘Sandviç jenerasyon’