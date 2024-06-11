AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satır başları:

CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden sonra bugün gerçekleşen iadeiziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görüyorlar.

Sayın genel başkanımız, cumhurbaşkanımız bu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini herhangi bir şekilde siyasetin gündelik mevzi savaşları içerinde bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların sadece dar bir inisiyatifle değil en geniş siyasi uzlaşma zemini ile gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların sadece dar bir inisiyatifle değil en geniş siyasi uzlaşma zemini ile gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede en geniş şekilde bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik:Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurutulabilmesi için atılması gereken adımların sadece dar bir insiyatifle değil en geniş toplumsal uzlaşma zemini, gerçekleşmesi gerektiğini konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir pic.twitter.com/Aq4m5pha7v — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 11, 2024

Bu görüşmede ekonomi ile ilgili konularında gündeme geldiği aşikardır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız orta vadeli program ve 12. kalkınma planıyla yürüdüğümüz bu güçlü yolda elde edinilen kazanımların korunacağını ifade ediyorlar. Ayrıca şimdiye kadar yapılan çeşitli çağrılara rağmen popülizme tevessül edilmeyerek bu programa bağlılığımızı ve Türkiye'nin bu konudaki istikrarı koruyacağı ve programa zarar veren tutumlardan kaçınılacağını ifade etmişlerdir.

Önümüzdeki dönemde dış politika konusunda işbirliğinin artırılması önemli olacak. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın ve popülist sosyalist partilerin ortaya koyduğu performans, Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı konusunda maalesef Avrupa'nın yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin içindeki işbirliğinin artması bu aşırı sağ, popülist ve radikal partilere karşı güçlü bir mesaj verilmesi açısından fevkalade önemli olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin içindeki partilerin bu ortaya çıkan faşist dalgaya karşı ortak hareket etmeleri konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CHP'YE İADE-İ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyareti sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı.

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.

Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

ÖZEL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00 civarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulunmak üzere parti genel merkezine geldi.



18 yıl sonra bir ilk... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret ediyor. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. pic.twitter.com/X98t7gQYAs — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 11, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüşecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSLU BAYRAK ASILDI

Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel'in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.

İLK GÖRÜŞME 2 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.

18 YIL SONRA BİR İLK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

18 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret

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