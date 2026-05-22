Başkan Erdoğan iki noktaya dikkat çekti: Türkiye kilit adres

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Enerji, madencilik, kritik minareller ile hidrokarbon alanında güncel meselelerin ele alınacağı zirvenin hayırlara vesile olacağına eminim.

Enerji, milli güvenliğin, kalkınmanın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsurudur.

Petrol ve doğalgaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor.

Bölgemizde son yıllarda yaşanan olaylar, enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyarken, ülkeler arası bağımlılık seviyesini de ortaya koymaktadır.

Rusya - Ukrayna savaşı ilk patlak verdiğinde gündeme gelen ilk konu enerjiydi. İran savaşında da aynı şekilde enerji sorunları gündeme geldi. Bu da turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi de vurmaya devam ediyor