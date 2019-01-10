Başkan Erdoğan: Sanat felç olmuşsa ortak değerlerin yaşatılması zordur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur." dedi.

"Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır." diye konuşan Erdoğan, "Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe katedememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm." ifadesini kullandı.