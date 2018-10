2019 CHP’nin sonu olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mart 2019 seçimlerinin ana muhalefetin sonu olacağını belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sadece millete değil aynı zamanda CHP’nin başına da bela olduğunu söyledi. Erdoğan “CHP’yi de bizim özellikle bundan kurtarmamız lazım” dedi. Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı’nda seçim maratonunun başlatıldığını hatırlatarak “Türkiye’de kadınları görmezden gelen, devre dışı bırakan, potansiyelini ve gücünü heba eden bir siyasetin başarı şansı yoktur” dedi.

KADINI ÖZGÜRLEŞTİRDİ

Kadınları dışlayanların, vitrin, dolgu malzemesi olarak bakanların siyasi akıbeti hüsran olacağını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: “Kamuda, eğitimde, bürokraside, ticarette kadın en büyük sıçramayı bizim dönemimizde gerçekleştirmiştir. Türkiye’de gerçek anlamda kadını özgürleştiren hareket AK Parti’dir. Bunu da çağdaşlığı, üniversite kapısında ikna odaları kurmak zanneden lümpen Batıcılara rağmen yapmıştır. AK Parti bu tarihi değişimi kadın hakları konusundaki her düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüren ana muhalefete, ‘411 el kaosa kalktı’ manşetleri atan medyaya rağmen başarmıştır.” AK Parti mührünü asla kazınmayacak bir şekilde Türk siyasetine vuranların kadınlar olduğunu belirten Erdoğan, 17 yıldır Türkiye’de AK Parti’nin hizmet sancağı dalgalanıyorsa bunda en büyük pay sahibinin yine kadınlar olduğunu söyledi. AK Parti olarak alameti farikalarının dışlayan değil, her kesimden, her meşrepten, her etnik kökenden insanı barındırmaları olduğunu vurgulayan Erdoğan “Biz kutuplaştırıcı değil, Türkiye’nin tüm renklerini, tüm farklılıklarını kucaklayan bir partiyiz. Biz ayıran, ayrıştıran değil, 81 milyonun her bir ferdini bağrına basan bir partiyiz” dedi.

Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeli, 500 bin Iraklı’yı misafir ettiğini anlatan Erdoğan Türkiye’nin 33 milyar dolar harcama yaptığın kaydetti. Erdoğan, şunları söyledi: “Irkçı kelimelerle, tam da CHP’ye yaraşır şoven ifadelerle, savaştan kaçan mazlumları hedef alarak 3-5 oy kazanacaklarını düşünüyorlar. Suriyeli mazlumlara evsahipliği yapan bu milleti galeyana getirmek için söylemedik yalan bırakmıyorlar. Fakat tüm kışkırtmalarına rağmen Türk milletinin basireti ve ferasetini aşamadılar. Buna rağmen her seçim döneminde aynı şeyleri yapıp aynı sonuç ummaktan bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak. İnşallah yine aynı hezimeti yaşayacaklar.” Mart 2019 seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

GERİSİNİ SÖYLEMİYORUM

“Bu seçim belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Çünkü bu ana muhalefetin başındaki zat sadece millete değil aynı zamanda CHP’nin başına da bela. CHP’yi de bizim özellikle bundan kurtarmamız lazım. Bu SSK’yı batırdı. Ondan sonra da geldi şimdi CHP’yi batırmanın gayreti içerisinde... Milletimize de bazı gerçekleri anlatmamız lazım. Adam İngiltere’ye gidiyor. Oradaki Türk gençlerine bir şeyler konuşuyor. Türkiye’yi şikayet ediyor. ‘Türkiye’de özgürlük, demokrasi yok’ diyor. Özgürlük, demokrasi yok da bugüne kadar bunca seçime girdin, her seçimi kaybettin, kaybettiğin halde hala seçime giriyorsun, bundan daha büyük demokrasi olur mu? Bir genç de ‘11 seçimi kaybettiniz, acaba bundan hiç ders almadınız mı?’ diye sormuş. Yok. Onda ders alacak, neyse gerisini söylemiyorum...”

MARTTA EZİCİ ZAFER!..

“24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının tam manasıyla idareye yansıması ancak 2019 seçim kavşağının da başarıyla atlatılmasına bağlıdır” diyen Erdoğan, partisinin yerel seçim maratonunu da ezici bir zaferle neticelendirmekten başka bir şansı olmadığını belirtti.

FİTNE TOHUMU EKMEYE BAŞLADILAR