2019’un ilk zirvesi bugün Moskova’da

Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019’daki ilk görüşmesini bugün gerçekleştirecek. Erdoğan, Rusya’nın başkenti Moskova’ya yapacağı günübirlik çalışma ziyaretinde, Putin ile bir araya gelecek. İki lider, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan ve Putin, 2018’de başta Suriye meselesi olmak üzere, farklı konuların gündeme geldiği çok sayıda görüşme yaptı. İki lider bu doğrultuda 7’si baş başa, 18’i de telefonla olmak üzere 25 defa görüştü. Erdoğan ve Putin ayrıca 6 zirvede de bir araya geldi. Tüm bu görüşmelerin dışında iki lider Fransa’nın başkenti Paris’te, Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni sonunda bir süre sohbet etmişti.

6 ZİRVEYE KATILDILAR

Erdoğan ve Putin, 2018’deki ilk baş başa görüşmeyi 4 Nisan’da Ankara’da yapılan Suriye Konulu Üçlü Zirve’den bir gün önce gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla yapılan Üçlü Zirve’de ise Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için “terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair” her türlü girişimin reddedildiği vurgulanmıştı. Erdoğan ve Putin, 2018’de 6 zirvede bir araya geldi. İki lider, bu doğrultuda 4 Nisan 2018’de Ankara’da, 7 Eylül’de Tahran’daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, 26 Temmuz’da BRICS Zirvesi, 17 Eylül’de Soçi Zirvesi, 27 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya Dörtlü Zirvesi, 1 Aralık’ta G-20 Liderler Zirvesi olmak üzere toplam 6 zirvede görüşmüştü.

İDLİB MUTABAKATI

Erdoğan’ın, 7 Eylül’de Tahran’da gerçekleşen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nde, İdlib’de ateşkes konusunda yaptığı çağrı sonuç vermişti. Bu zirvenin ardından 17 Eylül’de düzenlenen Soçi Zirvesi’nde İdlib bölgesinde temas hattı üzerinde savaşçıların ve ağır silahların çekileceği bir bölge kurulmasına karar verilmişti.

Erdoğan ve Putin, Soçi’de yaptıkları zirvede İdlib’de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

ZİRVELER SÜRECEK

İki lider, Türkiye’nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 3 Nisan’da temelini atmıştı. İkili ilişkilerinin en önemli başlıklarından olan S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda da geçen yıl önemli gelişmeler yaşandı. Putin, 3 Nisan’daki Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile görüşmelerinde S-400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdiklerini açıklamıştı. Erdoğan da S-400 ile alakalı konunun, tamamıyla Türkiye’nin kendi kararı olduğunun altını çizerek, “Biz S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş” demişti.

Erdoğan ve Putin’in görüşme trafiği, yarın Moskova’da gerçekleşecek buluşmadan sonra da devam edecek. Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin katılımıyla Üçlü Zrve’nin önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.