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Politika

24 TV'ye konuşan Aziz Yeniay'dan CHP'ye tepki: Tabela belediyeciliği yapıyorlar

24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı'nın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, başkanlık yaptığı 2004-2014 yıllarında Küçükçekmece'de çok ciddi eserler bıraktığını ancak kazanımlarının tamamımın kaybedildiğini belirterek CHP'li belediye yönetimine tepki gösterdi. Yapılan eserlerin terk edildiğini söyleyen Yeniay, CHP'nin tabela belediyeciliği yaptığını kaydetti. İlçe için 3 tane 5 yıllık plan hazırladıklarını vurgulayan Yeniay, 'Önümüzdeki 1 yıl içinde ilçenin bütün planlamalarını yapacağız. Burada yeni yaşam inşa edeceğiz' dedi.

5 Mart 2024 Salı 17:28 - Güncelleme:
24 TV'ye konuşan Aziz Yeniay'dan CHP'ye tepki: Tabela belediyeciliği yapıyorlar
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Cumhur İttifakı'nın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇOK CİDDİ ESERLER BIRAKTIK"

10 yıllık belediye başkanlığının ardından Küçükçekmece'den uzaklaşmadığını ifade eden Yeniay, "Kendi dönemimizde Küçükçekmece'de çok ciddi eserler bıraktık" dedi.

"KÜÇÜKÇEKMECE'DE BÜTÜN ESERLERİN TAMAMI BİZE AİT"

Vatandaşların kendisine "Başkanım bizi kimlere bıraktınız" sözleriyle serzenişte bulunduğunu dile getiren Yeniay, bunlarda haklılık payının olduğunu söyleyerek, "Maalesef Küçükçekmece halkı gördüğü günden geri bırakıldı. 2004'te Küçükçekmece bölgesi yokluklar ve yoksulluklar bölgesiydi. 2014 yılına gelindiğinde 413 eserle buluşturduk. Küçükçekmece'de gördüğünüz bütün eserlerin tamamı bize aittir. Yaptığımız bilge evlerinin tabelaları aşağıya indirildi yerine yeni tabela konuldu. Eser diye bize sunuldu. Bunların ötesinde dahası yapılamadı" ifadelerini kullandı.

"KAZANIMLARININ TAMAMI KAYBEDİLDİ"

Kendi döneminde yapılan eserleri, kültürel ve sportif başarıları tek tek sıralayan Yeniay, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu kazanımlarının tamamı kaybetmiş durumda. 10 yıl sonra şunu görüyoruz ki eskileri arar duruma geldik. Üzerine bir şey yapılamadığı gibi çok da geriye gitmeye başlamış. Biz de diyoruz ki yeniden geldik. Bu gelişimiz biraz farklı olacak" dedi.

"ASIL FİLM ŞİMDİ BAŞLIYOR"

2004-2014 yıllarını bir fragman olarak nitelendiren Yeniay, asıl filmin şimdi başladığını Küçükçekmece'de yeni bir yaşam inşa edeceklerini söyledi.

"KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİ BİR YAŞAM İNŞA EDECEĞİZ"

"Depremi kader olmaktan çıkarmalıyız" diyen Aziz Yeniay, "Önümüzdeki 1 yıl içinde ilçenin bütün planlamalarını yapacağız. Burada yeni yaşam inşa edeceğiz. 20-50-100 yıl sonra nerede olmak istiyoruz?. Bunun adını koymak istiyoruz. Üç tane 5 yıllık planımız var. Planda bölgedeki deprem riskini yüzde 100'ünü ortadan kaldırmanın gayreti içerisinde olacağız. 11 yeni meydan planlıyoruz" dedi.

"CHP TABELA BELEDİYECİLİĞİ YAPIYOR"

CHP'nin tabela belediyeciliği yaptığını kaydeden Aziz Yeniay, "Sizin yaptığınız eserler, terk ediliyor. Bunun yerine bir şey yapması gerekiyor, ne yapıyor: Tabela belediyeciliği... Eskisini indiriyor, yeni tabela koyuyor" ifadelerini kullandı.

"TEMEL ATMAMA TÖRENİNİ BAŞLATAN İNSANLARIN AKIBETİ AÇACAK ESER BULAMAMAKTIR"

Silahlı saldırıya uğradığı gün İBB Başkanı'nın Halkalı Şehir Stadı'nın açılışına geldiğini söyleyen Aziz Yeniay, stadın Kadir Topbaş döneminde yapıldığını belirterek, "Neyini açacaklar. Baktım ki halısı eskimiş, suni çimi yenileme törenine geliyorlar. Temel atmama törenini başlatan insanların akıbeti açacak eser bulamamaktır. İşte o yüzden algı yönetimiyle bugün görev yapılmaya çalışılıyor" dedi.

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