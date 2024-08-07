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Politika

24 TV'ye konuşan Cüneyt Yüksel, Lahey'den CHP'ye tepki gösterdi: Türkiye'nin haklı mücadelesini anlamamışlar

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı 'soykırım' davasına müdahillik beyanını sunmak üzere Hollanda'ya gelen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 24 TV'ye konuştu. Son hazırlıkların yapıldığını dile getiren Yüksel, Türkiye'nin kendisine tarihin yüklediği misyonunu yerine getirdiğini söyledi. CHP'li vekil Namık Tan'ın soykırım davasına ilişkin sözlerine de tepki gösteren Yüksel, 'Türkiye'nin bu haklı mücadelesini dahi anlamamış bir CHP zihniyeti görüyoruz' dedi.

Star Gazetesi7 Ağustos 2024 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
24 TV'ye konuşan Cüneyt Yüksel, Lahey'den CHP'ye tepki gösterdi: Türkiye'nin haklı mücadelesini anlamamışlar
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "soykırım" davasına müdahillik için TBMM hukuk heyeti olarak başvuru dosyasını teslim etmek üzere Lahey'e gitti.

Lahey'den 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin kendisine tarihin yüklediği misyonunu yerine getirdiğini söyledi. Yüksel, "Son hazırlıkları yapıyoruz. Hukukçularımız ve bilim insanlarımızla birlikte bu dilekçemizin son haliyle Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuş olacağız. Türkiye müdahillik hakkını kullanarak dünyaya çok güçlü ve cesur bir ses veriyor. Biz Filistin'in haklı davasında sonuna kadar yanındayız yanında olacağız. Geçmişte olduğu gibi bugünde Filistinli mazlumların hep yanında olacağız" dedi.

CHP'li vekil Namık Tan'ın soykırım davasına ilişkin sözlerine tepki gösteren Yüksel, "Sayın Tan'ı ciddiye almak mümkün değil. İnsan haklarının yanında olan, işlenen soykırımın karşısında olan Türkiye'nin bu haklı mücadelesini dahi anlamamış bir CHP zihniyeti görüyoruz. Nasıl ki ABD Meclisi Netanyahu'yu ayakta alkışladıysa, herhalde Sayın Tan ve CHP'de onun gibi düşünenler gene Netanyahu'yu ayakta alkışlıyorlardır" ifadelerini kullandı.

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