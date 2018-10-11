260 bin Suriyeli ülkelerine döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelere Türkiye’ye göç eden 260 bin kişi geri döndü. Suriye iç savaşının ardından 4 milyona yakın Suriyeli, evlerini terk ederek güvenli liman gördükleri Türkiye’ye sığındı. Türkiye’de kurulan kamplara ya da kendi kiraladıkları evlere yerleşen Suriyeliler, doğdukları topraklardan uzakta yaşamlarını sürdürmeye başladı.

DÖNÜŞLER GÖNÜLLÜ

İç savaşın sürmesi nedeniyle ülkelerine gidemeyen Suriyeliler, TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Fırat Nehri’nin batısının güvenli hale gelmesi ile umut buldu. TSK’nın harekatları ile 4 bin kilometre kareden daha fazla alanın terör unsurlarından arındırılması ve hızla yeniden inşa sürecine girmesinin ardından Türkiye’deki binlerce Suriyeli de yavaş yavaş Gaziantep, Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarından gönüllü olarak geri dönmemek üzere ülkelerine gitti. Göç İdaresi yetkilileri TSK’nın huzura kavuşturduğu Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin ile çevresine bugüne kadar 260 bin kişinin geri döndüğünü bildirdi. Ülkelerine geri dönmek isteyenlere Göç İdaresi ve bulundukları kentlerin valilikleri de kolaylık sağlıyor. Geri dönmek istediğini ileten Suriyeliler, tahsis edilen araçlar ile sınır hattına taşınıyor ve burada işlemleri yapıldıktan sonra ülkesine uğurlanıyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 Suriyeli, dün Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından Öncüpınar Tesisleri bünyesinde oluşturulan birime geldi. Burada gönüllü geri dönüş işlemlerini yaptıran Suriyeliler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi. Muhammed Seyyid Hasan Suriye’de yaşadıkları bölgede savaş sona erdiği için kesin dönüş yapmaya karar verdiğini belirtti.

ARTIK TEHLİKE KALMADI

Türkiye’de kaldığı süreçte hiçbir sıkıntı ve zorluk çekmediğini anlatan Hasan, “Herkesin vatanı kendisine güzel, sonuçta bir gün ülkemize döneceğiz. Çok şükür Türkiye’nin sayesinde gideceğim yerde bir tehlike de kalmadı. Bayram için gittiğimde her şeyin güzel olduğunu gördüm ve kesin dönüş yapmaya karar verdim” diye konuştu.

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