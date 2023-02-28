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Politika

'28 Şubat benzeri yapılanmalar bugün CHP ve İP'de yoğunlaşmaktadır'

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, '28 Şubat ve benzeri antidemokratik yapılanmaların bir kısmı bugün CHP'de, bir kısmı da İP'de yoğunlaşmaktadır.' dedi.

AA28 Şubat 2023 Salı 16:06 - Güncelleme:
'28 Şubat benzeri yapılanmalar bugün CHP ve İP'de yoğunlaşmaktadır'
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Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat darbesinin, tarihte kara bir leke olarak yerini aldığını söyledi.

28 Şubat döneminde çeşitli bahanelerle Kur'an kurslarının kapatıldığını, başörtüsüyle ilgili yasakların uygulandığını aktaran Subaşı, "Namazından, annesinin başörtüsünden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ihraç edilirken hain FETÖ'nün hiçbir elemanı 28 Şubat sonrası nedense ordudan atılmadı." diye konuştu.

Subaşı, Türkiye'de bugün Kur'an kursları, başörtüsüyle ilgili sorun olmadığına işaret ederek, "28 Şubat ve benzeri antidemokratik yapılanmaların bir kısmı bugün CHP'de, bir kısmı da İP'de yoğunlaşmaktadır. Milletimiz bunlara asla geçit vermedi, vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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