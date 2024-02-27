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Politika

28 Şubat darbecilerine sahip çıktı! Özgür Özel'den skandal sözler

Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve 'postmodern darbe' olarak tabir edilen 28 Şubat'ın yıl dönümünde Özgür Özel'den demokrasi karşıtı skandal açıklamalar geldi. 28 Şubat darbecilerinin mağdur ve suçsuz olduğunu iddia eden Özel, 'O gün ne yaşandıysa yaşandı. Bir suçu bir günahı olmayan o güzelim insanlar içeride” sözleri ile dönemin darbeci komutalarının ismini tek tek sayarak destek açıklamasında bulundu.

27 Şubat 2024 Salı 19:30 - Güncelleme:
28 Şubat darbecilerine sahip çıktı! Özgür Özel'den skandal sözler
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Türkiye başörtülülere yönelik baskıların, zulümlerin ve fişlemelerin yaşandığı karanlık 28 Şubat darbesinin ardından 27 yılı geride bıraktı.

Türk siyasi tarihine 'postmodern darbe' olarak geçen ve cuntacılar tarafından bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat darbesinin planlayıcıları ve uygulayanları adalet önünde yargılanıp gerekli cezalara çarptırıldı.

CUNTACILARA SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Şubat darbesinin yıldönümünde başörtülü kızların eğitim haklarının elinden alan, Türkiye'deki sivil huzura kasteden 28 Şubat darbecilerine sahip çıktı.

Partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Özel, 28 Şubat'ın failleri olan cuntacıların yanında olduklarının altını çizerek, "28 Şubat'ın bir mağdurları daha var ki, onları anmazsak büyük bir haksızlığa neden olmuş oluruz. Emir-komuta zinciri içinde 28 Şubat davasında içeride insanlar yatıyor." diye konuştu.

DARBECİLERE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

28 Şubat darbesinin planlayıcılarının haksız yere içerde yattığını iddia eden Özel, "Çetin Doğan, Fevzi Türker, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak. O gün ne yaşandıysa yaşandı. Bir suçu bir günahı olmayan torununun yanında dizinin dibinde huzurlu nefese muhtaç o güzelim insanlar içeride" sözleri ile skandal açıklamalarda bulundu.

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