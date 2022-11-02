28 Şubatçılarla kirli iş birliğini itiraf etti: Refah Partisi-Ana Koalisyonunu ben yıktım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programının yayın arasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

"REFAH-ANA KOALİSYONUNU BEN YIKTIM"

Kendisini "iyi bir örgütçü" olarak tanımlayan Akşener, Refah Partisi'nin kurduğu koalisyonu yıktığını itiraf ediyor.

YAYIN ARASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Akşener'in yayın arasında yaptığı ve oldukça ses getirecek açıklamaları ise şöyle:

Akşener: "İşini beceremeyen insanları siz taşıyabilir misiniz? O soruyu hiç sormadılar. Ben Kadın Kolları Genel Başkanlığımda 8 ayda 45 il gezmişim. Refah Partisi-Ana Koalisyonunu ben yıktım, kadınlarla yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim teşkilatta yürümekti. Bakanlık da oradan çıktı. İzleyin, hatırlayın o Ramazan bayramı şeker bayramı dönemini hatırlayın. Bekleyelim görelim."

Birand: "Toplam kaç kişi karışmış? 58 falan deniyor ama."

Akşener: "Tam bilmiyorum ben. Bir tek Erbakan'a verildi MİT dosyası Tansu Hanım'da da yok. Bilgim yok, MİT vermiş dosyayı. Başbakanlığa bağlı."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Şubat'ı, "kendisinin de aktif olarak ancak karşı bir şekilde içinde yer aldığı süreç" olarak tanımlamıştı.