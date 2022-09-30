40 bin askerimiz konuşlu! ''ABD'nin göbeği çatlar ama Türkiye için çocuk oyuncağı''

ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu 2023 yılı için kaldırdı. Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ı cephaneliğe çeviren ABD'nin son olarak GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırması bölgede gerilime neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen, hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada bir de silahlanma yarışına yol açacaktır" sözleriyle ABD'ye gerekli uyarıyı yaptı.



Benzer bir açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. "Biz garantör ülkeyiz. Garantör ülke olarak KKTC'nin de haklarını savunmak zorundayız. 1960'lar, 1974'ler konuşuluyor ama o günler geçti artık. O günlere dönülmesine müsaade etmeyiz. Bugüne kadar KKTC'de biz gerekli tedbirleri aldık. Bu karardan sonra biz de ilaveten buraya ne gerekiyorsa takviye yapacağız. Silah anlamında ne gerekiyorsa bunu yapacağız. ABD'nin bu kararına biz somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız. KKTC ve Kıbrıs Türkünü korumak için her türlü adımı atacağız." dedi.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Star Gazetesi'nden Sinem Karahan'a özel açıklamalarda bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Yunanistan üzerinden GKRY'ne desteğini artırarak sürdürdüğünü belirtti. Artan destek adalarda dengeyi bozabilir uyarısı yapan Başbuğ, "Adada iki tarafında eşit ve egemen olduğu bir düzen hakimdi. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın garantör olarak bulunduğu adada, devletlerarası düzen korunuyordu." dedi.

Başbuğ, "Diğer ülkelerin aksine, Türkiye bugüne dek üzerine düşen tüm görevleri harfiyen yerine getirdi. Garantör İngiltere üç maymunu oynadı, Yunanistan ise fiilen işin içinde oldu. Şu an ABD'nin yapmış olduğu yardım anlaşmalara aykırı. Enteresandır (!) kağıt üzerinde İngiltere için de tehdit anlamına gelen bu hamle sonrası taraflar ağzını açmadı. ABD buradan aldığı destek ve sınır tanımaz politikalarıyla adaya silah yığılımını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu durumda seyirci kalamaz" diyen Başbuğ, "KKTC bizim yavru vatanımız. Azerbaycan gibi ondan da vazgeçmeyeceğiz. Nasıl Azerbaycan'ın yanında olduysak, KKTC'nin de yanında olacağız. Biz kardeşlerimizi yarı yolda bırakmayız. 40 bin konuşlu askerimiz var, gerekirse devamı da gelir." dedi.

"TÜRKİYE DİPLOMASİYİ İYİ BİLEN BİR DEVLET; YANİ DÜNKÜ ABD DÜNKÜ YUNANİSTAN DÜNKÜ GÜNEY KIBRIS DEĞİL... "

Başbuğ, "Türkiye diplomasiyi iyi bilen bir devlet; yani dünkü ABD dünkü Yunanistan dünkü Güney Kıbrıs değil... Dolayısıyla biz şu an süreci takip ediyoruz, Amerika hangi silahtan ne kadar yardım veriyor bunu takip edip, karşılık olarak adaya bir tık üstü silah ve mühimmat yardımı yapacağız. Bu desteğin ne olacağına ABD karar verir; tanksa tank, topsa top, birlikse birlik.... Her türlü desteği vereceğiz." vurgusu yaptı.

Türkiye'nin Kıbrıs projelerine de değinen Başbuğ, "Geçitkale Üssü, tekrar modernize edildi, İHA ve SİHA'ların konuşlandığı bir alan haline geldi. O dönem Ersin Tatar, büyük bir sevinç yaşadı "Doğu Akdeniz'de kuş uçsa haberimiz olacak" demişti. " şeklinde konuştu.

Tüm bunlarla birlikte bir de rasyonel, rakamsal gerçeklikler var.... KKTC Türkiye'nin yanı başında, bir adım uzağında... Olası bir tehlike anında Ankara'nın müdahale süre sadece birkaç dakika....

Coşkun Başbuğ bu gerçeklere dayanarak sözlerini şöyle tamamladı; Amerika, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne oradan takviyeye kalktığında göbeği çatlar ama Türkiye için çocuk oyuncağı. Hemen yanı başında bir coğrafya... Dolayısıyla ne ABD ne Yunanistan buradan bir yere varamaz ama ne bunu görecek göz ve ne anlayacak akıl... Önemli değil çünkü Türkiye her türlü oyuna her türlü projeye hazır.

TÜRKİYE'NİN KKTC'DEKİ VARLIĞI....

KOLORDU SEVİYESİNDE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adı altında 40 bin askerden oluşan Kolordu seviyesinde askeri gücü bulunuyor.

ÖZEL KUVVETLER DE VAR

Komutası altında 2 mekanize piyade Tümeni, bir zırhlı tugay, bir özel kuvvet alayı, bir komando alayı ve bir de deniz piyade taburu bulunuyor.

100'DEN FAZLA TANK

Komutanlığın zırhlı tugayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki en caydırıcı gücünü barındırıyor. İki tank taburunda 100'den fazla tank yer alıyor.

Tugay ayrıca Fırtına'ların da bulunduğu obüslere de sahip. Adada uçaksavar ve yakın hava savunma sistemi müfrezeleri de bulunuyor.

İHA'LAR 3 YILDIR DEVREDE

2019 yılından bu yana adada Türk İHA ve SİHA'ları da konuşlu. Geçitkale havalimanındaki yer kontrol istasyonuyla deniz kuvvetlerine bağlı insansız hava araçları keşif ve devriye görevleri yapıyor.

LOJİSTİK DENİZ ÜSSÜ DE KURULACAK

Ayrıca Türkiye'nin bölgedeki askeri faaliyetleri için lojistik deniz üssü kurma projesi de bulunuyor. Üssün Gazimağusa'ya 35-40 km uzaklıktaki İskele Boğazı çevresinde kurulması için fizibilite ve yer analizi çalışmaları sürüyor.

SİLAH SAYISI ARTABİLİR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptırım kararının kaldırılmasının ardından Rum kesimi tarafından adaya getirilecek silah ve savunma sistemlerine göre Adadaki silah ve teçhizat sayısını güncelleyeceği belirtiliyor.

Star Gazetesi