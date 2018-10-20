419 FETÖ’cü hainin iadesi talep edildi

FETÖ’ye yönelik soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında yurt dışında olanlar hakkında mahkemelerce iade talepleri hazırlandığını belirten Gül, bu taleplerin Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilgili ülkelere gönderildiğini aktardı. Bakan Gül, “Bugüne kadar 419 FETÖ yöneticisi ve üyesi hakkında yabancı ülkelerden iade talebinde bulunulmuştur. Hangi ülkede olduğu belli olmayanlar hakkında da kırmızı bülten talebi yapılmaktadır” dedi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de ABD’den iadesinin istendiğini vurgulayan Bakan Gül, Gülen hakkında bugüne kadar yedi iade talebinde bulunulduğunu bildirdi.

YARGI SÜRECİ BAŞLASIN

İade taleplerinin ve delillerin her iki ülke arasındaki anlaşmalara, iade hukukuna uygun olduğunu kaydeden Gül, bu konuda yeni elde edilen delillerin de ABD’ye iletildiğini anlattı. Bakan Gül, “İade taleplerimiz halen ABD Adalet Bakanlığında bekletilmektedir. Bu noktada beklentimiz, iade taleplerinin bir an evvel ABD adli makamına tevdi edilerek, iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasıdır” diye konuştu.