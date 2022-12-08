6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiası tepkilere neden oldu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil olurken, konuyla ilgili çok sert tepkiler peş peşe geldi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ASLA KABUL EDİLEMEZ, AFFEDİLEMEZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun... Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarsmıştır. Olay yargıya intikal etmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olmuştur. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız." dedi.

BAKAN ERSOY: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı Bakan Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN: SUSARSAK İNSANLIĞIMIZ YARA ALIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de olayla ilgili, "Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiç birimiz taviz vermeyiz. Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor. Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz. Yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

DAĞ: SUÇLUNUN KARŞISINDAYIZ

TRT Haber'de soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "Bu durumu lanetliyoruz. Böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz. 'Ama'sız, 'fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısındayız. Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu. Siyasi olarak da biz bunun sonuna kadar takipçisi oluruz. Siyaseten bunun üzerinden nema elde etmeye çalışmak acizliktir. Lanetliyoruz. Dün Parti Sözcümüz de Aile Bakanlığı da açıklama yaptı. Bu hadisenin üzerine gidereceğiz. Aynı kararlılığı CHP kendi teşkilatlarına sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok, bir saniye bekleme lüksleri yok." dedi.

ÇELİK: LANETLİ BİR SUÇ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan, "Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların Istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz" paylaşımı yaptı.

AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'H.K.G.'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı' yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" ifadeleri kullanıldı.