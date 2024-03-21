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Politika

6'lı masadan Özgür Özel için dikkat çeken benzetme: Liseli ergen

Haber 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, genel seçimlerde bir araya gelen ve büyük hezimet sonrası birbirine düşen muhalefet hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Acet, 6'masadaki genel başkan yardımcılarından birinin Özgür Özel için 'liseli ergen' tabirini kullandığını söyledi.

21 Mart 2024 Perşembe 23:36 - Güncelleme:
6'lı masadan Özgür Özel için dikkat çeken benzetme: Liseli ergen
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Yerel seçime artık günler kalmışken muhalefet cephesinde her geçen gün yeni bir olay gündeme geliyor.

24 TV ekranların yayınlanan 'Temsil Heyeti' programında Haber 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir araya gelen 6'lı masa hakkında dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

"LİSELİ BİR ERGEN"

Acet, "Altılı masadaki partilerden birinin genel başkan yardımcısı bir tabir kullanmıştı. Bu tabir ona ait olduğu için onu zikredeceğim. Özgür Özel'den bahsederken 'Liseli bir ergen' tabirini kullanmıştı. Bunu aktarmış olayım. Bir genel başkanı olamama hali var. Engil Altay da 'Çırağımdı' demesi var. Engin Altay Meclis'te Özel'den daha kıdemli Grup Başkanvekili olarak. Orada bile görüyorsunuz genel başkanı olarak benimsememe halini. Engin Bey özelinde 'boynuz kulağı geçti' psikolojisi de var anladığım kadarıyla." ifadelerini kullandı.

ENGİN ALTAY, ÖZGÜR ÖZEL'İ AŞAĞILADI!

CHP'de grup başkanvekillerinde hep potansiyel genel başkan adayı olarak görme geleneği olduğunu söyleyen Acet, "Kemal Bey oradan geldiği için Özgür Özel'in 4-5 sene önce ikili diyaloglarda dillendirdiğini biliyorum. CHP'de grup başkanvekilliği genel başkanlığına giden yoldur. (Özel'in) diyaloglar kuduruğunu ben bazı isimlerden duymuştum. Engin Altay 'Çırağımdı' derken aslında aşağılıyor. Engin Bey biraz daha nezaketli bir üslup kullanabilirdi." şeklinde konuştu.

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