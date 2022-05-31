CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İP ve Saadet Partisi'nden oluşan 6'lı masa dördüncü toplantısını önceki akşam yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki akşam yemeğinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İP Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buluştu. Toplantı sonrası 10 maddelik ilkeler ve hedefler bildirgesi yayımladı. Yunanistan'daki ABD üsleri ve Atina'nın gayri askeri statüdeki adalarda silahlanmasının görülmezden gelindiği bildirgede Türkiye, dış politikada gerilim üretmekle suçlandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine değinilen bildirgede şu ifadeler kullanıldı:

'TÜRKİYE MACERACI'

"Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında ortak tavır ve işbirliği konusundaki haklı talepleri, sadece NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya için değil, halihazırda üye olan bütün NATO üyeleri ve esasen bütün BM üyeleri için de geçerlidir. Bir taraftan bu konuda haklı taleplerimiz dile getirilirken diğer taraftan Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye'nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır." Türkiye'nin suçlandığı bildiride, Yunan Başbakan Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı provokatif görüşmeye ise sessiz kalındı.

MİÇOTAKİS'LE AYNI ÜSLUP

Kongre'ye hitap eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresi'nden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istemişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Bob Menendez ile yaptığı görüşmelerde de bu konuyu ayrıntılı bir şekilde gündeme getirdi. Yunan Başbakan'ın Kongre'deki konuşması ayakta alkışlanmıştı.

ADALARI SİLAHLANDIRIYOR

Yunanistan, başta Limni-Semadirek olmak üzere Ege'deki birçok adayı 1936 Montrö Antlaşması'nı dayanak göstererek 1960 yılından beri silahlandırıyor. Lozan Antlaşması ve diğer uluslararası anlaşmalarla Ege'deki adaların silahsız olması koşulu getirildiği halde Yunanistan, Ege adalarını cephaneliğe dönüştürdü. Lozan Antlaşması'na göre Atina'nın Limni, Sakız, Sisam ve İstanköy adalarında sadece güvenlik amacıyla polis ve jandarma bulundurma hakkı olmasına rağmen, Yunanistan, bu anlaşmaları hiçe sayarak on binlerce askeri Rodos ve Midilli'ye yerleştirdi. 18 adayı silahlandırdığı ifade edilen Yunanistan, son dönemlerde gayri askeri statüdeki adalarda yaptığı tatbikatlarla da gündeme geldi.

TİYATRONUN BAŞROLÜNDE GİZLİ ORTAK HDP VAR

HDP'li eski vekil Ahmet Türk'ün ardından terörden tutuklu Selahattin Demirtaş da 6'lı masaya ayar verdi: "Kararsızlardan daha kararsızsınız."

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bir arada duracak ortak bir söylem oluşturamadınız. Gereksiz şeyleri tam bir kakafoni içinde söylüyorsunuz. Kararsız seçmenden daha kararsızsınız" dedi, 6'lı masadaki genel başkanları topa tuttu:

AKŞENER'E: "Nasıl yani? Birlikte masaya oturduğunuz liderleri seçimde eze eze yenip tek başına 360 milletvekili çıkararak anayasayı değiştirecek ve sonra da başbakan mı olacaksınız? Diğer partileri yenmek için mi altılı masada oturuyorsunuz? 360 onların, 360 da sizin, demek ki 720 vekili siz iki parti çıkarabiliyorsunuz."

KARAMOLLAOĞLU'NA: "Ana muhalefet seçime tek başına girecek, diğer ikisi ayrı girecek, kaldınız üç parti. İttifak yapıp yüzde yediyi aşarak Meclis'e girseniz en az 50 vekil de siz çıkarsanız, oldu 770 vekil."

KILIÇDAROĞLU'NA: "Altılı masa beni ortak aday gösterirse onur duyarım, diyorsunuz. Farz edelim yüzde 51'le seçildiniz ve partiniz de yüzde 28 oyla 230 vekil çıkardı. Oldu mu size bin vekil. Tüylerim diken diken oldu yeminle. Bir değil, iki anayasa yaparsınız."

HDP'li Ahmet Türk, "Nabza göre şerbet veriyorlar. Kılıçdaroğlu, Zap operasyonu için dua ediyor. İmamoğlu, Diyarbakır'da farklı, Rize'de farklı konuşuyor. Muhalefetin tutumu belirsiz ve bulanık" ifadelerini kullanmıştı.