İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2024 Pazar / 8 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • 75 kişi gözaltına alındı! CHP'nin ortağı DEM'den Yenikapı'da skandal kutlama
Politika

75 kişi gözaltına alındı! CHP'nin ortağı DEM'den Yenikapı'da skandal kutlama

CHP'nin 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kurduğu DEM Parti Yenikapı'da düzenlediği 'nevruz' kutlamalarında skandal gösterilere imza attı. Etkinlikte teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı, özgürlük sloganları atıldı. İstanbul Valiliği ise olayda 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

17 Mart 2024 Pazar 22:33 - Güncelleme:
75 kişi gözaltına alındı! CHP'nin ortağı DEM'den Yenikapı'da skandal kutlama
ABONE OL

CHP'nin 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kurduğu DEM Parti öncülüğünde gerçekleştirilen sözde "nevruz" kutlamaları skandal görüntüler ortaya çıktı. Yenikapı'da düzenlenen etkinlikte teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı, Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş etkinlikte terör elebaşı Öcalan'a ilişkin skandal 'tecrit' çağrılarını tekrarladı.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN İÇİN ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI ATILDI

Beştaş, "Öcalan özgür olmalı. Nevruz özgürlüktür. Diyarbakır'da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimizi her fırsatta söylüyoruz" diye konuştu.

75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki nevruz kutlaması etkinliğinde yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 75 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Fatih'teki Yenikapı Miting Alanı'nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün 10.00-17.00 saatleri arasında "Şimdi özgürlük zamanı" konulu miting ve "Nevruz kutlaması" etkinliği düzenlendiği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.