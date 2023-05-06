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Politika

7'li koalisyon yine şaşırtmadı! Terör destekçisi HDP'lilerle bayrak salladılar

Terör örgütlerinin desteğini arkasına alan 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitinginde yine HDP bayrakları boy gösterdi. Söz konusu mitingde CHP bayrakları, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve YSP'nin bayraklarıyla beraber sallandı.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 20:44 - Güncelleme:
7'li koalisyon yine şaşırtmadı! Terör destekçisi HDP'lilerle bayrak salladılar
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Seçimlerde aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını açıkça gösteren terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, Millet İttifakı'nı Maltepe mitingde de yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlenen mitingde, Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atılmış ve Türk bayrağına hakaret edilmişti.

BAYRAKLARINI YAN YANA SALLADILAR

Van'dan sonra İstanbul'da da bayrakları ile alana gelen HDP'liler, CHP'lilerle birlikte yan yana bayraklarını salladı.

HDP'LİLERE RAĞMEN ALAN BOŞ KALDI

7'li masa ile ortaklığını resmen duyuran HDP'nin boy gösterdiği mitingde HDP ve Yeşil Sol Parti bayrakları da dalgalandı. Farklı illerden kaldırılan otobüslerle gelen 7'li koalisyon destekçileri ve HDP'lilere rağmen meydana yine de dolmadı.


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