86 mahrem imama dev operasyon

Hava Kuvvetleri’ndeki vatan hainleri ile “sivil imam” Kemal Batmaz’a bağlı “mahrem imam”lara düzenlenen operasyonda 86 FETÖ’cü yakalandı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne saldırıdan tutuklu Ersin Bayram ile 10 adamı da gözaltına alındı. İhanet şebekesine dün yurt genelinde ağır darbe vuruldu. Birçok ilde düzenlenen ayrı ayrı operasyonlarda yüzlerce FETÖ’cü yakalandı. Dünkü kilit operasyonlardan biri de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 asker ile darbe girişimini Akıncı Üssü’ndeki 143. Filo’dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen örgütün “Hava Kuvvetleri imamı” Kemal Batmaz’a bağlı 88 “mahrem imam” hakkında gözaltı kararı verildi.

86 HAİN YAKALANDI

Örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan eski 4 teğmen ve 96 astsubay ile FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri İmamı” Kemal Batmaz’a bağlı 88 sivil “mahrem imam” hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 25 ilde operasyon başlattı. Gözaltına alınan “mahrem imam”lardan 13’ünün değişik kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı bildirildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 60’ı eski asker, 86 şüpheli yakalandı.

ABD ELÇİLİĞİNE SALDIRI

Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Abdullah Çıtlak’ın yürüttüğü FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri imamı” Kemal Batmaz’a bağlı 88 “mahrem imam” hakkındaki soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Kemal Batmaz’a bağlı olduğu tespit edilen ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne saldırı davasının sanıklarından Ersin Bayram da yer aldı. Bayram’ın, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasındaki bir hücreden sorumlu olduğu ve kendisine bağlı 10 mahrem imamın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin, 2014’e kadar FETÖ’nün firari “TSK imamı” Adil Öksüz’e 2014’den sonra ise Kemal Batmaz’a bağlı oldukları kaydedildi.