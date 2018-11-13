92 başkana tamam denilecek

AK Parti’de bugüne kadar uygulanan 3 dönem kuralı işletilmeye devam edilecek. 3 döneme takılan belediye başkanları tekrar aday gösterilmeyecek. Partide, biri büyükşehir, biri il, 63’ü ilçe, 27’si belde belediye başkanı olmak üzere bu kurala takılan 92 mevcut belediye başkanı bulunuyor. Büyükşehir olarak sadece Kocaeli ve il olarak da Bolu, üç dönem kuralına takılan bölgelerin başında geliyor.

KAYDIRMA OLABİLİR

İstanbul’da; Arnavutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Güngören, Kâğıthane, Ümraniye, Şile ve Zeytinburnu belediye başkanları ile Ankara’da; Altındağ, Kahramankazan, Akyurt ve Çamlıdere Belediye başkanları, üç dönemini dolduran başkanlar. Başkan Erdoğan, bu isimlerden bazılarının başka ilçe veya bölgelerde değerlendirilebileceği mesajı vermişti. Bazılarının, başka ilçelere kaydırılması söz konusu olabilecek. AK Parti Tüzüğünde yer alan 3 dönem kuralı ile ilgili yetki Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) bulunuyor. Bu kuralı esnetme yetkisi MKYK’ya ait. Kural olarak parti, 3 dönem yasağının devam etmesinden yana tavır alacak. ancak MKYK gerek gördüğünde esnetme hakkına sahip olduğu için bazı başkanları kuralın dışında değerlendirebilecek.