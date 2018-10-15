ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor

<p> Pompeo, Suudi Arabistan’da kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yapacağı görüşmelerin ardından Türkiye’ye gelecek. Pompeo’nun Türkiye’deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor. </p>
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