ABD'de diplomasi trafiği: Başkan Erdoğan, Elon Musk ve Garibaşvili'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Gürcistan Başbakanı Garibaşvili arından ise Elon Musk'ı kabul etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türklerini kabulünde de önemli açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul ettiği anımsatıldı.

Türkevi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gürcistan'ın, asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sunduğu, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söylediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti."

- "GÖRÜŞMELERİMİZ ÜLKELERİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan'ın Başbakanı Irakli Garibaşvili ile Türkevi'nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

ELON MUSK İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Erdoğan, kabulde Musk'a Daha Adil bir Dünya Mümkün kitabını hediye etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti.

TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette Elon Musk'a 'Daha adil bir dünya Mümkün kitabını ve BM Reformu önerisini içeren kitapçığı hediye ettiği öğrenildi.

AHISKA TÜRKLERİNİ KABUL



Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Ahıska Türklerini kabul etti.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, kabulün yapıldığı binanın, adından da anlaşılacağı üzere tüm Türklerin evi olduğunu söyledi.

Türkevi'nin Ahıska Türklerine de kapısının her zaman sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Amerika'nın farklı bölgelerinden yola çıkıp buralara kadar teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel tablo, gönül birliğimizi de en iyi şekilde yansıtıyor. 1944 yılında maruz kaldığınız sürgünle birlikte büyük acılar çektiniz, nice badireler atlattınız. Bugün bu vesileyle sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im hepsini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, Ahıska Türklerinin, sürgünle birlikte dünyanın 9 farklı ülkesine yayıldığını, yıllar boyunca zorlu şartlar altında yaşadığını ancak onca zorluğa rağmen kimliklerini korumayı, kültürel miraslarını gelecek kuşaklara aktarmayı başardığını belirtti.